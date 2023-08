Von Bänken, Amtssitzen und Schaukeln: Die Augsburger Anekdoten der Woche

Eine Reihe Stühle lässt Spekulationen über die Maxstraße zu, auch andere Sitzgelegenheiten sind Gesprächsstoff - und der Botanische Garten ist auf den Hund gekommen.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Reise nach Jerusalem

Man ist auf der Maximilianstraße inzwischen auf alle Gestaltungsmöglichkeiten gefasst. Warum also nicht ein Stuhlkreis oder, etwas präziser, eine Stuhlreihe? Diese Woche stand sie plötzlich vor dem Standesamt. Lauter braun-beige "Amtssitze", aufgereiht wie für das Kinderspiel "Reise nach Jerusalem". Passanten kamen ins Grübeln: Standen diese Stühle, auf der vermutlich schon tausende Paare während ihres Ja-Wortes saßen, symbolisch für ein "Ja" zur Fußgängerzone? Wird dort künftig der Ordnungsdienst sitzen, wenn er die neuen Parkregelungen überwacht? Tagt hier nach der Sommerpause der Stadtrat, ganz nach dem Motto: "Die nächste Klage sitzen wir aus?" Alles falsch. Das Standesamt hat altes Mobiliar aussortiert. Vermutlich liegen die Amtssitze jetzt bereits auf dem Sperrmüll, neben den Fußgängerzonen-Schildern, die am Freitag abmontiert wurden.

Husky Heinz ist gerne im Botanischen Garten. Er hat eine Dauerkarte. Foto: Michael Hörmann

Bunter Hund

In Augsburg leben fast 10.000 Hunde, Husky Heinz ist einer davon und obwohl er (fast) nur schwarz-weiß ist, ist er so bekannt wie ein bunter Hund. In Lechhausen ist sein Zuhause, doch auch im Spickel ist der elfjährige Rüde nahezu täglich anzutreffen. Das hängt mit seiner Vorliebe zusammen: Heinz besucht gerne den Zoo, auch im Botanischen Garten ist er oft unterwegs, immer an der Leine. Die Hundehalter Renate und Peter Hrabowsky haben gelernt, dass er dennoch die Richtung vorgibt. Oft gehört das Trio zu den ersten Besuchern im Zoo. Elf Jahre ist Heinz alt und geht sein Hundeleben ruhig an. Im Oktober 2019 aber rief er die Berufsfeuerwehr Augsburg auf den Plan. In der Wolfzahnau hatte sich der Hund von der Leine gerissen und war einer im Wasser treibenden toten Ente nachgesprungen. Der Husky wurde durch die starke Strömung mitgerissen und trieb im Lech ab. Zu sehen war er nicht mehr. Die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr rückte an, mehrere Passanten wurden befragt, im Bereich der Autobahnbrücke wurde das Boot eingesetzt. Nach etwa 45 Minuten kam Entwarnung. Husky Heinz wurde tropfnass gesichtet, er saß am gegenüberliegenden Ufer. Dazu geht es im Zoo bei den lebendigen Enten doch ruhiger zu...

Das Ratschbänkle am Rabenbad lädt zum gemütlichen Austausch ein. Foto: Klaus Rainer Krieger

Platz zum Ratschen

Wer durch Augsburg spaziert, kann immer wieder etwas entdecken - etwa das "Ratschbänkle" auf dem Platz beim Rabenbad. Eine einfache Bank, versehen mit einem Blechschild, das Passanten zum gemeinsamen Austausch einlädt. Fast schade, dass an diesem frühen Abend einfach niemand unterwegs ist, der sich als Gesprächspartner anbietet. Denn ein kurzes Schwätzchen in dieser schönen Umgebung könnte durchaus bereichernd sein.

Vertauschte Rollen

Ein Spielplatz im Textilviertel an einem Sonntagnachmittag. Zwei Erwachsene sitzen auf der Schaukel und schwingen langsam hin und her, während zwei Kinder im Gras sitzen und miteinander reden. Eine Mutter läuft mit ihrem Sohn mit etwas Abstand an dem Gelände vorbei, beide beobachten die Szene. Auf einmal guckt der Sohn zu seiner Mama hoch und sagt: "Mama, da drüben ist was falschrum..."

Erwischt

Ein Ehepaar, vermutlich um die 60, spaziert am Stadtstrand hinter Karstadt vorbei. Dort sind an diesem sonnigen Tag bis auf einen Liegestuhl alle belegt. "Das sind aber wenig Sitzgelegenheiten", findet die Frau und lässt dabei ihren Blick über die Menschen streifen, die es sich gemütlich gemacht haben. Da dreht sich ihr Mann ruckartig zu ihr um und fragt fast schon entsetzt: "Würdest Du Dich da wirklich hinsetzen wollen?" Die Frau wirkt ertappt, winkt hektisch ab und ergänzt: "Man muss ja auch mal an andere denken."