Von blauem Wundern, seelenruhigen Tauben – und einem besonderen Riecher

Eine Apothekerin erlebt kaum zu glaubende Ehrlichkeit, eine Taube startet eine Straßenbahn-Blockade und ein Hund beweist ein feines Näschen. Beobachtungen aus Augsburg.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Ein Schein - war's ein blauer? - hat in einer Augsburger Apotheke Verwirrung gestiftet. Foto: Michael Hörmann

Der blaue Geldschein

Eine ältere Frau unterhält sich zur Mittagszeit mit einer Apothekerin in der Innenstadt. Die Unterhaltung dreht sich um eine Rechnung. Die Frauen reden laut, verstehen sich aber gut. Das spürt man. Dennoch scheint der Fall kompliziert zu sein. Offenbar glaubt die Kundin, dass sie vor Kurzem zu wenig bezahlt habe. Das habe sie erst daheim festgestellt. Gemeinsam überlegen die Frauen, wie der Zahlungsvorgang abgelaufen ist. Ein grüner Schein war es definitiv nicht, mit dem gezahlt wurde. Also keine Zahlung mit 100 Euro. Man einigt sich darauf, dass es um einen blauen Schein geht, also 20 Euro. Die Apothekerin versichert der Kundin, dass ihr kein Fehlbetrag bekannt sei. Die ältere Frau ist irritiert: "Komisch. Aber Sie müssen mir bitte sagen, wenn ein Fehlbetrag auftaucht." Sie komme dann nochmals, um zu zahlen. Die Apothekerin ist verblüfft: "Das ist mir auch noch nie passiert, dass jemand sich so sorgt." Sie beruhigt die Kundin zum Abschied: "Alles gut. Sie müssen sich keine Gedanken mehr machen." Die ältere Frau geht. Das Laufen fällt ihr schwer, die Seniorin benötigt einen Stock als Hilfe.

Eine Taube hat für kurze Zeit den Augsburger Straßenbahn-Verkehr entschleunigt. Foto: Arne Dedert, dpa

Beinahe Zusammenstoß

Der Fahrer einer Straßenbahn schaut konzentriert auf die Straße und drosselt das Tempo, als er auf die Haltestelle am Rathausplatz zufährt. Er hat ein Problem ausgemacht. Direkt auf den Schienen hat es sich eine Taube bequem gemacht und reckt den Hals in die Abendsonne. Die nahende Straßenbahn bemerkt sie offenbar nicht. Der Fahrer fängt daher in seinem Führerstand zu gestikulieren an, schiebt seine Sonnenbrille hoch, als könnte ihn die Taube dann besser sehen. Die Bahn wird langsamer, bewegt sich aber immer noch auf das Tier zu, das weiter sitzen bleibt und sämtliche Gesten des Tramfahrers ignoriert. Erst als eine Passantin dem Straßenbahnfahrer zu Hilfe kommt und fest auf den Boden stampft, fliegt die Taube weg. Kollision verhindert und der Tramfahrer sinkt lächelnd und erleichtert in seinen Sitz.

Polizeidiensthund Gino hat nach dem Turamichelefest ein feines Näschen bewiesen. Foto: Polizeipräsidium Schwaben-Nord

Findinger Diensthund

Beim Turamichelefest in Augsburg schickt auch der vierjährige Valentin einen Luftballon mit Karte los. Finder sollen sich rühren und die Karte dann zurückschicken. Polizeidiensthund Gino entdeckt jedenfalls beim Spaziergang in seiner Freizeit in Dinkelscherben den Ballon. Wieder einmal zeigen somit "Mitarbeiter" der Polizei ein feines Näschen. "Natürlich schickten Gino und sein Frauchen die Karte wieder zurück", meldet die Polizei. Und ferner zu bemerken: "Unsere Diensthunde haben auch in der Freizeit immer einen guten Riecher."

Das Nebeneinander aus Bussen und Straßenbahnen ist nicht immer so einfach. Foto: Felix Ebert (Archivbild)

Auf Tuchfühlung

Flott um die Kurve wollten am Roten Tor die Fahrer einer Straßenbahn und eines Busses. Doch die beiden Herren waren offenbar etwas zu euphorisch. Denn in der Kurve gerieten die beiden Fahrzeuge derart nah aneinander, dass eine Weiterfahrt ohne Kollision nicht mehr möglich gewesen wäre. Zwischen den Fahrzeugen waren nur noch wenige Zentimeter Luft. Einzige Lösung: Der Straßenbahnfahrer musste den Rückwärtsgang einlegen. Stück für Stück arbeitete sich die Tram an den Gleisen entlang aus der misslichen Lage. Die beiden Fahrer und auch die Fahrgäste behielten einen ruhigen Kopf. Danach wurde die Fahrt eher gemütlich fortgesetzt.