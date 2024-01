Von einem alten Gebäude mit erfrischender Werbung – Anekdoten aus Augsburg

Ein Lokal in Göggingen ändert aufgrund von Irritationen die Beschriftung an der Toilette. Und dann auch das noch: Münchner Verkehrsunternehmen wirbt in Augsburg.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Angekommen

Ein älterer Herr läuft etwas orientierungslos über eine große Augsburger Verbrauchermesse. Er sieht sich suchend um, am Angebot der zahlreichen Aussteller scheint er wenig Interesse zu haben. Als er die erste Ausstellungshalle verlässt und Halle zwei betritt, hellt sich seine Miene aber plötzlich auf und ein Lächeln huscht ihm über die Lippen. "Jetzta", sagt er in Augsburger Dialekt und murmelt weiter. "Da sind meine Stände, da gibt's etwas zum Essen. "

Moderne Änderungsschneiderei

Das Gebäude nahe des Schlössles in Lechhausen wirkt wenig einladend, es macht einen verfallenen Eindruck. Von außen deutet nichts darauf, dass hier in diesen Räumen Leben herrscht. Interessant ist jedoch bei genauem Hingucken der Schriftzug, der an an der Hauswand prangt: Moderne Änderungschneiderei.

Ein großes "H" weist jetzt den Weg ins Männerklo. Foto: Peter Fastl

Geänderte Auszeichnung

An dieser Stelle haben wir in der Vorwoche über ein thailändisches Lokal in Göggingen berichtet, in dem einzelne Gäste Probleme mit der Auszeichnung der Toiletten hatten. Es war auf den ersten Blick nicht eindeutig erkennbar, ob es sich um das Damen- oder das Herren-WC handelt. Die Gastronomen haben schnell gehandelt. Jetzt steht unübersehbar ein großes "H" am Herren-WC.

Ausgerechnet am Königsplatz der Augsburger Stadtwerke werben die Stadtwerke München um Personal für ihr Service-Center. Foto: Stefan Krog

Werbung am falschen Ort

Da hat wohl jemand bei der Vergabe von Werbeflächen nicht aufgepasst: Ausgerechnet im Königsplatz-Haltestellendreieck der Stadtwerke vor deren Kundencenter dürfen aktuell die Münchner Stadtwerke auf einem Plakat werben. Die Konkurrenz aus der Landeshauptstadt ist auf der Suche nach Personal in Augsburg, um ihr telefonisches Service-Center zu besetzen, das sie hier unterhält. Für die Augsburger Stadtwerke keine gute Werbung: Ihr Kundencenter am Hohen Weg ist seit Monaten geschlossen, weil das dortige Personal sonst nicht hinterkäme, die vielen Mail- und Telefonanfragen zum Thema Energie zu bearbeiten.