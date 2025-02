Augsburger Anekdoten: Von schönen (nackten) Männern und hässlichen Katzen

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Messe-Affäre. Es ist eine schlichte Postkarte, die plötzlich auf dem Schreibtisch liegt. Darauf ein junger Mann, der einen lasziv-herausfordernd und fast ein wenig verschwörerisch anschaut. Darunter prangt in großen Lettern das Wort: „A\ffäre?“ Im ersten Moment schaut man sich ein wenig ertappt im Büro um. Hat jemand einen beim Blick auf die Karte beobachtet? Von wem kommt sie überhaupt? Doch die Unsicherheit verfliegt, wenn man einen Blick auf die Rückseite der Karte wirft. Sie bewirbt keinen fragwürdigen Service, sondern die kommende Messe A\FAIR, die in Augsburg bald ihre Tore öffnet. Von 7. bis 9. März kann man sich bei dem neuen Messeformat dann mit Freunden, der Familie oder Bekannten verabreden - und trifft vielleicht auch auf ein Abenteuer, welches auch immer...

Mit dieser Postkarte wirbt die Messe Augsburg für Ihr neues Fotmat, die A\FAIR. Foto: Andrea Wenzel

Zeitlicher Wirrwarr. Verwirrung herrschte kurzzeitig vor der Begegnung FC Augsburg gegen RB Leipzig bei manchen Dauerkartenbesitzern. Bekanntlich trafen die beiden Bundesligisten am Freitagabend in der WWK-Arena aufeinander. Doch so klar war das vielleicht nicht jedem. Wer sich wenige Tage zuvor in der FCA-App seine Karte herunterladen wollte, dem konnte es passieren, dass auf dem Stadionticket das Spiel auf Sonntag, 16. Februar, terminiert war. Ausgebuffte Ehefrauen haben das Wirrwarr offenbar für sich nutzen wollen. Die ein oder andere soll versucht haben, ihrem Gatten weiszumachen: Der FCA habe mit Rücksicht auf den Valentinstag das Spiel von Freitag 14. Februar, auf den Sonntag verlegt. Nette Schwalbe. Funktionierte aber nicht. Statt eines erhofften romantischen Restaurantbesuchs zu zweit wurde Currywurst unter Tausenden serviert.

Das Spiel FC Augsburg gegen RB Leipzig: Am 14. oder am 16. Februar? Foto: Ina Marks

Mit allen Mitteln. Mäßige Umfragen, viel Kritik, wenig Zuneigung. Das Ziel, Bundeskanzler zu werden, in weiter Ferne. Robert Habeck hatte schon bessere Zeiten. Der intellektuelle, nachdenkliche Robert zieht nicht mehr. Jetzt müssen andere Mittel her, damit es doch noch was wird mit der „Kanzler-Era“. Statt über die Wahlkampfbühnen des Landes zu tingeln, verbrachte Habeck zuletzt viele Stunden im Fitnessstudio. Der neue Habeck hat muskulöse Oberarme und Sixpack. Vielleicht hilft‘s ja. Wenn‘s schon nicht mit Inhalten klappt.

Robert Habeck versucht es mit allen Mitteln. Foto: Annemarie Rencken

Hässliche Katze. Sie stinkt, ist hochgradig aggressiv und obendrein hässlich. Halb Augsburg befindet sich aktuell auf der Suche nach einer entlaufenen Katze von besonderem Format. An mehreren Orten in der Stadt hat ein Scherzkeks Suchplakate mit einer fantastischen Katze aufgehängt. Wo steckt dieses Wesen, das allem widerstrebt, was die Menschen an ihren Katzen so lieben? Aber auch hässliche Katzen haben ein Zuhause verdient. Falls also jemand sein Tierchen wiedererkennt: Bitte melden, sonst Tierheim!

Auch hässliche Katzen haben ein Zuhause verdient. Foto: Jonas Klimm