Wehmut in der Bäckergasse und traurige Dinos

Geschlossene Gesellschaft. Ein Hauch von Wehmut weht um die Hausnummer 15 in der Bäckergasse. Tatsächlich ist das Korsetthaus Anita nach fast 75 Jahren nun Augsburger Geschichte. Wo früher Verkäuferinnen in weißen Kittelschürzen ihren Kundinnen mit geschultem Blick die passenden BHs und Schlüpfer auf die Verkaufstheke legten, ist jetzt die Ladentür geschlossen. Keine Frage mehr vor dem dicken Vorhang der Umkleide: „Darf ich mal hereinkommen und nachschauen?“ Keine Anmerkung mehr, dass Frau bislang verkehrt in den Büstenhalter geschlüpft ist. Kein Tipp mehr, wie es besser geht, damit auch wirklich alles richtig sitzt. Vertrauliche Gespräche führen jetzt nur noch die Puppen. Sie sind übrig geblieben. Vielleicht lachen sie dabei auch über die ein oder andere Kundin. Über die vielen Jahren haben sich sicherlich viele Anekdoten angesammelt.

***

Pferde haben Vorfahrt. Nächtens geschehen im Thelottviertel wunderliche Dinge. So hat sich zuletzt am Rande des Wittelsbacher ein hölzernes Pferd Zugang zu einem Privatgrundstück verschafft. Mit beachtlicher Mähne und kümmerlichem Schwanz reckte es spätabendlichen Spaziergängern sein Hinterteil entgegen. Den Blick richtete das den Menschen unzugängliche Tier zum Garten hin. Ursprünglich war die beanspruchte Fläche wohl als Parkplatz für ein Auto vorgesehen. Doch das benzinbetriebene Gefährt musste weichen. Um jederzeit den Ausritt im Wittelsbacher Park vollziehen zu können, behielt das Pferd die Beschilderungen bei. Nun heißt es: „Ausfahrt freihalten für den hölzernen Gaul!“

Ein hölzernes Pferd okkupiert einen Parkplatz im Thelottviertel. Foto: Jonas Klimm

***

Traurige Dinosaurier. Bis zum Riedinger Park sind sie schon gekommen, aber nicht weiter. Vielleicht ist das auch gut so. Wer will schon Dinosaurier im Augsburger Zentrum stehen haben, wo doch ohnehin so wenig Parkraum für Autos, Fahrräder und E-Scooter und alles andere vorhanden ist. Wie auch immer, die derzeitige Dino-Ausstellung, gedacht für Familien, scheint nicht nur zu begeistern. „Stark beansprucht“ und teilweise „kaputt“ sollen die Figuren sein – so jedenfalls wird eine Besucherin in den sozialen Netzwerken zitiert. Aber, was glaubt sie denn? Dass es nicht spurlos an einem vorbeigeht, wenn man schon so lange auf der Welt weilt? Kein Wunder, dass die Dinosaurier immer trauriger werden. Wusste schon Sänger Lonzo in den 80er Jahren.

Steht ein Dino in Augsburg. Foto: Ina Marks