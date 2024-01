Wenn der Dreijährige im Supermarkt das Sagen hat

Ein Karaoke-Abend in einem irischen Pub lässt die Stimmung hochkochen, wenn eine gewisse Sängerin zu hören ist. Andere hören lieber auf ihre Söhne.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Hitparade. Das irische Lokal Murphy wird am Donnerstagabend regelmäßig zum Ort für Sänger und Sängerinnen. Dann finden Karaoke-Abende statt. Besucher singen Lieder live, deren Texte auf einer Wand mitlaufen. Es ist stets ein Mordsspaß. Für Sänger und Zuhörer. Viele Künstler sind erfahren, das hört man sofort. Textsicher treffen sie den richtigen Ton. Gelegenheitsbesucher fühlen sich bestens unterhalten, wenn beispielsweise "Griechischer Wein" zum Besten gegeben wird. Auch Nina Hagen hat ihre Freunde im Murphy. Ein Duo sang den Hit "Du hast den Farbfilm vergessen". Stimmt aber nicht! Gäste, die mit ihrem Handy fotografierten, schüttelten den Kopf...

Im Murphy ist donnerstags volles Haus. Karooke begeistert Sänger und Zuhörer. Foto: Michael Hörmann

+++

Mitspracherecht. Nachmittags an der Supermarktkasse, eine junge Mutter steht mit übervollem Wagen am Laufband und stapelt ihre Waren. Hinter ihr eine andere Kundin mit drei Artikeln. Die Mutter sieht es und spricht mit ihrem etwa dreijährigen Sohn, der im Wagen sitzt: "Schau mal, die Frau hinter uns hat ganz wenig Sachen. Wollen wir sie vorlassen?" Der Junge sagt lang und gedehnt: "Naaiiiin." Die Mutter dreht sich um zur anderen Kundin, zuckt mit den Schultern und sagt: "Sie sehen es ja: Er möchte das nicht."

***

Studierter Saurier. Wer hätte es gedacht, dass ein rheinland-pfälzischer Ursaurier einmal zu so einer Berühmtheit bringt. Forscher hatten zuletzt ein Bild veröffentlicht, das zeigt, wie der "Stenokranio boldi" ausgesehen haben könnte, ein Tier, das vor etwa 300 Millionen Jahren im Gebiet der heutigen Pfalz gelebt haben soll. Die Darstellung des Ursauriers sorgte im Internet für Aufregung; manche Nutzer in den sozialen Netzwerken gestalteten Bildchen damit, sogenannte Memes. In Augsburg blieb es nicht dabei: Irgendwer hat Zettel mit dem etwas skurril aussehenden Wesen ausgedruckt und auf Pfosten und Wände in der Stadt geklebt, etwa im Hunoldsgraben. "Natürlich studiere ich Jura", heißt es darauf.