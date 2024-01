Wichtige Bedürfnisse und falsche Entscheidungen – Anekdoten aus Augsburg

Ein Mann biegt auf dem Weg zur Toilette falsch ab, auch eine Katze kommt vom Weg ab. Und dann sind da noch wichtige Erkenntnisse über das Thema Arbeit ...

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Die falsche Tür

Das thailändische Lokal in der Welfenstraße in Göggingen ist beliebt. Auch an diesem Abend ist es gut besucht. Ein Bekannter macht sich auf den Weg zur Toilette, die etwas versteckt liegt. Eine Frau vom Nachbartisch hat das gleiche Ziel. Beide schauen auf die erste Toilettentür. Eine damenhafte Figur signalisiert: Hier geht's rein für Damen. Der Mann hält der Frau die Türe auf und läuft weiter. Er selbst nimmt die nächste Tür. Beim Verlassen der Toilette entdeckt er am Waschbecken Slipeinlagen. Er schaut genauer auf die Eingangstür. Auch hier ist eine damenhafte Figur abgebildet. Darunter ist allerdings viel kleiner der Hinweis: Frauen. Der Mann wartet auf die Frau in der anderen Toilette. Beide schauen sich den kleinen Hinweis aufs Männerklo an - und lachen....

Die Stadt gibt sich vornehm: Es wird von einer Bedürfnisanstalt gesprochen. Foto: Michael Hörmann

Unterschiedliche Bedürfnisse

Der Jahreswechsel ist vorüber, doch die witzige Hinweistafel ist in Erinnerung geblieben. Es geht um das städtische Verwaltungsgebäude am Rathausplatz. Hier ist im Untergeschoss eine öffentliche Toilette untergebracht. In den Tagen zum Jahreswechsel war eine Information über Öffnungszeiten ausgehängt. Man spricht allerdings nicht von Toilette oder WC. Im Beamtendeutsch wird am Aushang von einer "Bedürfnisanstalt" gesprochen. Uns war es ein Bedürfnis, auf dieses Wort besonders aufmerksam zu machen.

Die Freiwillige Feuerwehr Haunstetten im Katzeneinsatz. Foto: Marianne Schimmer-Ripperger

Der tierische Einsatz

Jammern auf hohem Niveau haben Anwohner in Haunstetten eines späten Nachmittags festgestellt. Das Klagen kam von einer hohen Tanne auf einem Grundstück. "Höher als das Haus daneben", berichtet Marianne Schimmer-Ripperger. Die Augsburgerin, die sich für den Tierschutzverein Attis engagiert, vermutete eine Katze in Not und rief die Feuerwehr. Die rückte an, mit einer Leiter und einem Kescher. "Doch der Feuerwehrmann kam von seinem Korb aus nicht an die Katze ran und plötzlich fiel das Kätzchen in die Tiefe." Die Helfer hörten das Tier weiter jammern, diesmal unten, irgendwo im dichten Gebüsch. Es wurde bereits dunkel, die Einsatzkräfte holten eine Wärmebildkamera - vergebens. "Ich schickte die Feuerwehrleute heim und stellte eine Lebendfalle auf", berichtet Schimmer-Ripperger. Die Katzenfreundin rechnete mit dem Hunger des Tieres - und behielt recht. Lange dauerte es nicht, bis die Katze auftauchte. Das ein paar Monate alte Tier hat nun ein Zwischen-Zuhause bei der Frau gefunden. "Das Kätzchen wurde ausgesetzt." Trotz der Empörung darüber freut sie sich umso mehr über den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Haunstetten. "Die Männer waren so hilfsbereit, einfach toll."

Existenzielle Fragen

Zwei junge Frauen spazieren durch die City-Galerie und unterhalten sich angeregt. Es geht ums Arbeiten. "So Arbeit kann ein' den ganzen Tag verderben", sagt die eine. "Ey ja", kontert die andere. "Die kann sogar psychisch krank machen." In diesem Sinn: Ein schönes (freies) Wochenende.