Augsburger Anekdoten: Winter-Botschaften und Schiffsmeldungen

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Park mal besser! Winter ist es in Augsburg, und ganz klar: An wenigen Tagen liegt da selbst in dieser Stadt Schnee. Anfang dieser Woche war das der Fall. Winterliche Verkehrsverhältnisse waren es nicht. Der Winter machte es jedoch möglich, auf amüsante Weise Tipps zum richtigen Verkehrsverhalten zu geben. So geschehen an einem Parkplatz nahe der Jugendherberge. Das geparkte Auto nahm dort relativ viel Platz weg für wenig Fahrzeug. Das hatte jemand registriert. Nachzulesen auf der Windschutzscheibe: Park mal besser!

***

Rentner-Reiberei beim Kuchen. Beim richtigen Umgang mit aggressiven Menschen wird dazu geraten, gelassen zu bleiben. Einem Mann an der Verkaufstheke beim Café Dichtl hat das allerdings nichts genutzt. Der keifende Rentner in seinem Nacken ließ nicht locker. Was passiert war? Eigentlich nichts. Nur, dass ein alter Mann den Eindruck hatte, der andere habe sich beim Anstellen an der Kuchentheke vorgedrängelt. Empört weist er den vermeintlichen Drängler zurecht. Dieser bleibt ruhig, dreht dem Erbosten den Rücken zu. Das treibt den nun völlig zur Weißglut. Seine Frau, die ihm beschwichtigend am Armel zupft, macht es nicht besser. Der Rüpel-Rentner wird immer lauter, schimpft auf den Vordermann weiter ein. Im gut besuchten Verkaufsraum herrscht inzwischen betretene Stille. Einer Frau, die gerade ihre Krapfen gezahlt hat, reicht der Rumpelstilzchen-Auftritt. „Jetzt hören sie doch auf, wegen so einem Mist zu streiten“, weist sie den sauren Senior zurecht. Dann macht sie sich mit der Krapfentüte unterm Arm schnell aus dem Staub.

***

Icon Vergrößern Straßenbahn-Gespräche können unterhaltsam sein. Foto: Miriam Zissler Icon Schließen Schließen Straßenbahn-Gespräche können unterhaltsam sein. Foto: Miriam Zissler

Weberins Doppelgängerin. Zeitungslektüre sorgt für Gesprächsstoff. Auch in der Straßenbahn. Eine ältere Frau hat an einem Morgen dieser Woche die AZ ausgeklappt. Sie bleibt an dem Artikel über Rapperin „Schwesta Webba“ hängen, die im neuen Youtube-Video gegen die Augsburger Stadtregierung austeilt. Ihre Reaktion ist das, was man „typisch Augsburgerisch“ nennen kann. Knapp und auf das Nötigste beschränkt. „D‘Weberin hot a Dobblgängerin“, sagt sie zur Sitznachbarin - und blättert weiter.

***

Icon Vergrößern Das waren noch Zeiten: Einst gab die Stadt Augsburg einer Fregatte ihren Namen. Ab Mai übernimmt sie wieder die Patenschaft für ein Marineschiff. Diesmal allerdings ist es „nur“ eine Korvette. Foto: Deutsche Marine Icon Schließen Schließen Das waren noch Zeiten: Einst gab die Stadt Augsburg einer Fregatte ihren Namen. Ab Mai übernimmt sie wieder die Patenschaft für ein Marineschiff. Diesmal allerdings ist es „nur“ eine Korvette. Foto: Deutsche Marine

Herabgestuft. Aus dem Hafen, den Karl Albert Gollwitzer mal bei der Kahnfahrt bauen wollte, um die Stadt am Lech mit dem Schwarzen Meer zu verbinden, wurde nie etwas. Dennoch hat Augsburg ein Herz für die Schiffahrt: Bis 2019 war sie Namensgeberin einer Fregatte der Deutschen Marine. Nach 27 Jahren im Dienst wurde das Schiff abgewrackt. „Augsburg“ schipperte danach nur noch als Motorschiff über den Ammersee. Doch jetzt will die Stadt an ihre Hochsee-Karriere anknüpfen: Anfang Mai übernimmt sie die Patenschaft für ein neues Schiff der Marine, das den Namen „Augsburg“ über alle Weltmeere tragen soll. Komisch nur, diesmal ist es eine Korvette. Kleiner als eine Fregatte. Leichter als eine Fregatte. Weniger vielseitig als eine Fregatte. Wir ahnen, was die Marine zur Herunterstufung bewog: Korvetten sind gut für „kleinere Scharmützel“ - wir Augsburger kennen die von Diskussionen im Stadtrat. Korvetten sind so wendig wie unsere Stadtregierung, die heute volle Kraft voraus in Richtung Fußgängerzonenversuch fährt und wenig später in die entgegengesetzte Richtung. Und, wichtigstes Argument: Korvetten sind günstiger als Fregatten. Augsburg muss das Marine-Schiff zwar nicht bezahlen. Trotzdem schadet es nicht, eine Nummer kleiner zu fahren.