Zu Fuß nach Brasilien und barfuß durch die Altstadt

In Augsburg wird ein Polizist diese Woche unerwartet zum Schirmherren, eine Frau bringt in der Straßenbahn einen Fahrgast erst in Rage und dann zum Lächeln.

Barfuß in der Altstadt. Die Gruppe von knapp 15 Personen bewegt sich vom Perlachberg kommend in Richtung Fuggerei. Touristen, das sieht man. Rheinländer, das hört man. Auf Höhe der Stadtmetzg ruft ein Mann zu seinen Vorderleuten: "Stopp, sofort Schuhe ausziehen!" Es kommt Bewegung in die Reisegruppe. "Warum denn?", fragt ein Mitglied. Antwort von hinten: "Ja, seht ihr denn nicht. Wir sind hier in der Barfüßerstraße."

***

Ausflug nach Brasilien. Wer über Brasilien spricht, denkt an Karneval, Fußball und den Zuckerhut. 9567 Kilometer beträgt die Entfernung von Augsburg nach Rio. Ein Flug empfiehlt sich, man erreicht Brasilien aber auch mit dem Zug. Im SPD-Büro in der Frauentorstraße wird fürs Deutschlandticket geworben. Man komme mit dem Ticket überall hin. Sogar nach Brasilien. Der Ort allerdings liegt in Schleswig-Holstein. Da das Deutschlandticket nur in Regionalzügen gültig ist, ist die Planung einer Bahnfahrt eine Mammutaufgabe. Einfacher zu berechnen sind andere Fortbewegungsarten. Ein Fußmarsch von Augsburg nach Brasilien dauert sechs Tage und zwölf Stunden. 755 Kilometer sind zu bewältigen. Mit dem Auto dauert die Fahrt laut Routenplaner acht Stunden und drei Minuten. 857 Kilometer Fahrstrecke sind angegeben. Gute Reise!

Man könnte mit dem Deutschlandticket von Augsburg nach Brasilien reisen. Foto: Michael Hörmann

***

Gute Besserung. Immer wieder muss eine Frau in der Straßenbahn stark husten. Der Mann neben ihr ist schon etwas genervt. Schließlich wünscht sich auch die Patientin Linderung und kramt aus der Handtasche Lutschpastillen heraus. Doch das Plastikröhrchen lässt sich einfach nicht öffnen. Die Frau versucht es auf unterschiedliche Weise, drückt, zieht und beißt schließlich sogar in den Deckel, um ihn abzuziehen. Die Laune des Sitznachbarn wird zunehmend missmutiger. Doch plötzlich löst sich das Problem: Der Deckel springt in hohem Bogen vom Röhrchen und landet direkt im Ausschnitt der Frau. Sie beginnt erneut zu kruschteln und unruhig hin und her zu rutschen. Aber diesmal huscht dem Mann neben ihr ein Lächeln übers Gesicht.

***

Schirmherr in Uniform. Ein Augsburger Polizist wurde diese Woche unerwartet zum "Schirmherren". Der Beamte war auf dem Weg in den Feierabend, als er einer Seniorin begegnete, die in der Nähe der Gögginger Straße einen Supermarkt suchte. Dort, wo sie ihn vermutet hatte, fand sie ihn aber nicht. Der Polizist war zwar im Feierabend, "ein Freund und Helfer bleibt man aber trotzdem", so die Polizei. Also half der Beamte der Frau bei der Supermarkt-Suche. Sie teilte aus Dankbarkeit ihren Schirm mit dem gut 30 Zentimeter größeren Beamten. "Wir lassen euch nicht im Regen stehen", hat die Polizei das Bild betextet, das sie diese Woche auf Facebook postete. In diesem Fall gilt das wohl für beide Abgebildeten...

+++

Ein griechischer Wein mit Übersetzungsfehler: der Weibwein. Foto: Michael Hörmann

Wein für Damen. Man sitzt gemütlich an der Bar in einem griechischen Lokal in der Altstadt. Damit zwei Damen ohne Reservierung Platz finden, rückt man etwas zusammen. Später kommt man ins Gespräch. Die Damen trinken griechischen Weißwein. Die Wirtin bekommt die Unterhaltung mit und sagt: "Schaut mal auf das Etikett." Man erfährt, dass Margarete und Kerstin "Weibwein" trinken. Yamas!