Kastanienalarm im Biergarten, Randalo-Rabe am Judenberg und Polizei-Eskorte zur Schule

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer Stadt.

Mit Polizeischutz in die Schule. Wenn einen die Polizei geleiten soll, dann muss man eigentlich schon Bundeskanzler sein, oder zumindest Ministerpräsident. Ganz selten kommen auch werdende Eltern, die auf dem Weg ins Krankenhaus als Raser aufgefallen sind, Geleitschutz von den Freunden und Helfern in Blau. Dass die aber Kinder in die Schule begleiten, dürfte eher selten vorkommen. Doch genau das ist diese Woche passiert. Da wandte sich nämlich eine aufgelöste Schülerin an die Beamten der Schulwegüberwacher der Polizeiinspektion Augsburg Mitte. Sie war an einer Straßenbahnhaltestelle ausgestiegen und einer Gruppe von Schülern hinterhergelaufen. Erst später hatte sie festgestellt, dass die zu einer ganz anderen Schule unterwegs waren. So sprach das Mädchen die Beamten an, die sie dann mit dem Streifenwagen zur richtigen Schule fuhren. Mit einer Verspätung von einer Minute konnte sie schließlich um 8.01 Uhr ihren Platz im Klassenzimmer einnehmen.

Randalo-Rabe am Judenberg. „Döner mit allem?“ – „Ja, aber ohne Zwiebeln“ – „Alles klar, Chef“. Es ist der übliche Betrieb in der Dönerbude am Judenberg. Der Mitarbeiter versenkt die Zutaten fast mechanisch in der Semmel, Fleisch, Soße, Gemüse, alles außer Zwiebeln, als sein Blick draußen hängen bleibt. Erst kurz, dann länger. „Schau Dir den an“, sagt er und weist mit der Zange nach draußen. Am Rand des vollen Mülleimers nebenan sitzt ein Rabe – und randaliert. Nacheinander pickt er den Inhalt und befördert ihn per Schnabel wieder nach draußen auf den Boden. Plastikbecher, zack, Alufolie, zack, Verpackung, zack. Er tut dies mit einer Seelenruhe, die fast provokant daherkommt, viel besonnener als der Dönerladen-Mitarbeiter. Auch Passanten bleiben stehen, um das Schauspiel zu verfolgen. Ein Eislöffel, zack. Dann hat der Vogel etwas Fressbares. Er verschwindet damit zufrieden, und die Menschen tun es ihm gleich.

Kastanienalarm im Biergarten. Das Lokal Drei Königinnen in der Jakobervorstadt genießt für manchen Gast einfach Kultcharakter. Der Biergarten mit Kastanienbäumen wirft an heißen Sommertagen viel Schatten. Jetzt im Spätsommer fallen die Kastanien. Das hat Folgen: Einige Tische, die unmittelbar unter den Bäumen stehen, wurden bereits abgebaut. Kastanienalarm, heißt es beim Personal. Zur Beruhigung: Es gibt noch Tische draußen. Darauf einen Hinterbimser mit Kastanie. Der Hinterbimser gilt als Kultgetränk im 3K.

Bewährte Kombination: Kastanie und Cocktail. Foto: Michael Hörmann