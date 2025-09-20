„Ein Patient hatte 16 Maß Bier“: Warum diese Augsburger beim Münchner Oktoberfest arbeiten

Wenn am Samstag in München das Oktoberfest 2025 startet, sind auch etliche Augsburgerinnen und Augsburger dabei – nicht nur als Gäste, sondern auch als aktiv Mitwirkende. Sie arbeiten vor und hinter den Kulissen, versorgen Betrunkene mit Medizin, Hungrige mit Essen, Festzelt-Gäste mit Bier. Wie ist es, Teil des größten Volksfests der Welt zu sein? Wie hoch ist der Stresspegel? Was macht den Reiz aus? Vier Augsburger berichten.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oktoberfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis