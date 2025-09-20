Icon Menü
Augsburg

„Ein Patient hatte 16 Maß Bier“: Warum diese Augsburger beim Münchner Oktoberfest arbeiten

Das Oktoberfest 2025 in München startet, mit vielen Augsburgern mittendrin. Sie erwarten kuriose Einsätze, lernen spezielle Maßkrug-Techniken – und „Apfelmus“ auf Japanisch.
Von Max Kramer und Charlotte Sophie Rühl
    • |
    • |
    • |
    Sind beim Münchner Oktoberfest 2025 an verschiedenen Stellen im Einsatz: (von links) Sanitäter Adriano Franco, Bedienung Thomas Schäffler, Intensivkrankenpfleger Moritz Weyrich und „Kartoffelhaus“-Betreiber Markus Hoffmann.
    Sind beim Münchner Oktoberfest 2025 an verschiedenen Stellen im Einsatz: (von links) Sanitäter Adriano Franco, Bedienung Thomas Schäffler, Intensivkrankenpfleger Moritz Weyrich und „Kartoffelhaus“-Betreiber Markus Hoffmann. Foto: privat (3), Aicher Ambulanz Union

    Wenn am Samstag in München das Oktoberfest 2025 startet, sind auch etliche Augsburgerinnen und Augsburger dabei – nicht nur als Gäste, sondern auch als aktiv Mitwirkende. Sie arbeiten vor und hinter den Kulissen, versorgen Betrunkene mit Medizin, Hungrige mit Essen, Festzelt-Gäste mit Bier. Wie ist es, Teil des größten Volksfests der Welt zu sein? Wie hoch ist der Stresspegel? Was macht den Reiz aus? Vier Augsburger berichten.

