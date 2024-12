„Er war unser unerschütterlicher Felsen“: Bäckereigründer Georg Laxgang ist tot

„Er war unser Kraftgeber, unser Antrieb und unser unerschütterlicher Felsen“, sagt Katharina Laxgang über ihren Vater Georg. Er ist der Gründer der Bäckerei Laxgang und Ende November gestorben. Er wurde 84 Jahre alt.

Zusammen mit seiner Frau kam Bäckermeister Georg Laxgang 1968 nach Augsburg, um hier einen eigenen Betrieb zu eröffnen. Dafür übernahm er in der Spitalgasse eine traditionsreiche Backstube und baute sein Familienunternehmen auf. „Er war mit Leib und Seele in seinem Beruf tätig“, sagt Tochter Katharina. Doch sein Engagement habe er nicht nur in der Backstube ausgelebt. Er sei ein Familienmensch gewesen, habe sich für Geschichte und Theologie interessiert und das Bürgerfest mitgegründet. Durch seine mitreißende Art habe er auch seine fünf Kinder für den elterlichen Betrieb begeistern können - ganz ohne Druck und Erwartungen.

Schon früh sind somit seine beiden Söhne Jürgen und Georg in die Bäckerei eingestiegen, zwei seiner elf Enkel haben eine Ausbildung zum Bäcker gemacht, einer wird den Familienbetrieb fortführen. „Mein Papa hat das leider nicht mehr mitbekommen, aber er wäre stolz und glücklich darüber gewesen“, ist Katharina Laxgang sicher. Georg Laxgang verbrachte die letzten drei Jahre aufgrund einer Demenzerkrankung im Heim. Bis er dorthin zog, habe er noch jeden Tag in der Backstube vorbeigeschaut, um sich bei Bedarf einzubringen, erzählt seine Tochter. Nun sei er friedlich eingeschlafen.