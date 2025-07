Augsburger Berufsfeuerwehr rettet Babyvogel mit Klebetrick

Das Vögelchen soll erbärmlich gepiepst haben. So berichtet es die Berufsfeuerwehr Augsburg. Diese war am Mittwoch gegen 20 Uhr zu einer Tierrettung in der Alten Gasse im Domviertel gerufen worden. Es ging um einen Babyvogel.

Das Tier war offenbar aus seinem Nest gepurzelt und direkt durch ein Lichtschachtgitter in ein rund 1,50 Meter langes Rohr gefallen. „Hätten wir das Rohr herausgezogen, wäre der Kleine verschüttet worden“, berichtet Friedhelm Bechtel von der Berufsfeuerwehr. Rettungsansätze scheiterten aufgrund der beengten Lichtschachtverhältnisse. Was tun? Auch der Versuch mit einer Stange misslang. Das Vögelchen verstand nicht, dass es sich einfach hätte daraufsetzen müssen.

Für die Augsburger Berufsfeuerwehr war Aufgeben keine Option

Doch die Einsatzkräfte wollten das Tier nicht seinem Schicksal überlassen. Aufgeben sei keine Option gewesen, so der Sprecher. Die Feuerwehrbeamten seien auf eine kreative Idee gekommen. An einer Stange befestigten sie ein Klebeband. Tatsächlich blieb der Piepmatz daran hängen. Behutsam wurde er vom Klebeband befreit und in Nestnähe ausgesetzt. Wie groß die Freude bei dem Vogel war, ist nicht bekannt. Bei den Einsatzkräften jedenfalls war sie es. (ina)