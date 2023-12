Augsburg

vor 48 Min.

Diese Augsburger Bodybuilderin posiert auf den Bühnen der Welt

Plus Magersucht, ungeplante Schwangerschaft, Schulabbruch: Lisa Reiths Lebensweg war schwer. Als Bodybuilderin findet sie ihre Erfüllung – und gehört zu den Besten weltweit.

Von Jonas Klimm

Im November war es soweit. Der Moment, auf den Lisa Reith beinahe täglich hintrainiert hatte, war gekommen. In Orlando stand die 30-jährige Bodybuilderin mit den besten Bikiniathletinnen der Welt auf der Bühne. "Es war ein unbeschreibliches Gefühl", sagt sie. Dem vorausgegangen waren Monate der Qual. Eine Aufbauphase, in der sie "beinahe bis zum Übergeben" essen musste. Dann die Zeit der Wettkampfdiät, in der die Augsburgerin rasch abnahm. Reith nennt das "kontrolliertes Verhungern des Körpers". Am Ende war sie in ihrer Klasse bei Mr. Olympia die beste deutsche Teilnehmerin, nur zwei Europäerinnen konnten ihr den Rang ablaufen. Der sportliche Erfolg bei Reith kam schnell – und war lange nicht vorauszusehen.

Vor dreieinhalb Jahren habe sie zu trainieren begonnen, erzählt Reith bei einem Treffen in einem Café unweit ihres Fitnessstudios. "Es war eine schwierige Zeit. Ich war extrem unzufrieden mit meinem Körper, war nur noch Haut und Knochen." Sie habe sich nicht mehr wohlgefühlt. Dann sei ihr über eine Influencerin die Idee gekommen, mit Fitness anzufangen. Zunächst zuhause, später im Studio. Aber nur ein bisschen zu trainieren wie jede andere, das habe ihr nicht gereicht. "Ich bin ein Mensch der Extreme", sagt sie. "Wenn ich etwas mache, dann richtig." Vor ihrer Zeit als Bodybuilderin machte Reith Bauchtanz. Auch hier ist sie Deutsche Meisterin geworden.

