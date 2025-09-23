Augsburger Brauerei verdrängt Konkurrenz auf der Lechhauser Kirchweih

Die Lechhauser Kirchweih ist stets für eine Überraschung gut. Im Jahr 2019 zog sich Festwirt Dieter Held nach der Kirchweih zurück. Coronabedingt folgte danach eine Pause. Seit 2022 wird im Augsburger Stadtteil wieder traditionell ab Mitte Oktober eine Woche lang gefeiert. Bemerkenswert ist der Verschleiß an Festwirten. Es sind drei Festwirte in vier Jahren. Im Vorjahr feierte Ketevan Duduchava-Wagner ihre Premiere. Sie ist wieder am Start. Allerdings wechselt nun die Brauerei. Ausgeschenkt wird Riegele-Bier. Die Familie Priller, die hinter Riegele steht, würde künftig gern noch mehr im Volksfestgeschehen in der Region mitmischen.

Die Augsburger Brauerei verdrängt die Brauerei Kühbach, die in den zurückliegenden zwei Jahren den Gerstensaft für das Festzelt lieferte. Im Jahr 2022 war die Thorbräu-Brauerei am Start. Die Kirchweih findet von Samstag, 18. Oktober, bis Sonntag, 26. Oktober, statt. Zum Programm gehört ein Marktsonntag am 19. Oktober.

Am Dienstag nahmen die Verantwortlichen Stellung zum Brauereiwechsel. Dies taten sie im Gasthof „Zum Schober“ in Lechhausen. Hier agiert Ketevan Duduchava-Wagner, die kurz Kati genannt wird, seit zehn Jahren als Wirtin. „Ich habe mich entschieden, die Brauerei Riegele ins Boot zu nehmen“, sagte die Gastronomin. Es freue sie, „dass Augsburger Bier auf der Kirchweih ausgeschenkt wird“.

Neu auf der Lechhauser Kirchweih: Festwirtin erhält Zusage für drei Jahre

Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle erläutert, ein Festwirt entscheide, auf welche Brauerei er setze. Die Stadt Augsburg, die die Kirchweih veranstaltet, habe darauf keinen Einfluss. Hübschle informierte ferner, dass die Stadt die Zusammenarbeit mit der Festwirtin schätze. Man habe sich darauf verständigt, dass sie eine Zusage für drei Jahre bekomme. Zuletzt war die Kirchweih jedes Jahr neu ausgeschrieben.

Festwirtin Ketevan Duduchava-Wagner feierte im Vorjahr ihre Premiere auf der Lechhauser Kirchweih Foto: Klaus Rainer Krieger

Gegenüber unserer Redaktion betont Kati Duduchava-Wagner, dass sie im Vorjahr sehr gut mit der Brauerei Kühbach zusammengearbeitet habe. Damals sei sie kurzfristig als Festwirtin von den Verantwortlichen gewonnen worden. „Mit Brauereichef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz hat alles gepasst“, sagt die Festwirtin. Dennoch habe es Gründe gegeben, jetzt auf Riegele zu setzen.

Augsburger Brauerei Riegele gehört die Immobilie mit Gaststätte

Der Brauerei gehört die Immobilie in der Stätzlinger Straße. Als Wirtin der Gaststätte sei sie brauereigebunden. Zur Familie Priller habe sie ein hervorragendes Verhältnis. Brauereichef Sebastian Priller jun. und Seniorchef Sebastian Priller freuen sich über den Einstieg auf der Kirchweih. „Wir setzen auf die Lechhauser Festwirtin“, sagt Sebastian Priller. Man sei „stolz“, bei einem Volksfest im Stadtgebiet Augsburg vertreten zu sein. Auf dem Plärrer ist Riegele aktuell außen vor. Im Binswanger-Zelt gibt es Hasen-Bräu, im Schallerzelt Thorbräu.

Für Seniorchef Priller ist diese Situation eine bittere Pille: „Das tut schon weh als Augsburger Brauerei.“ In der Region bei Volksfesten ist Riegele gegenwärtig auf der Kirchweih in Gersthofen am Start, ab Mitte Oktober folgt nun Lechhausen. Ausgeschenkt wird Commerzienrat als Festbier. Die Maß kostet 11,80 Euro.

Die Lechhauser Kirchweih findet von 18. bis 26. Oktober statt

Die Lechhauser Kirchweih hat dieses Jahr einen Frühstart. Offiziell geht die Kirchweih von Samstag, 18. Oktober, bis Sonntag, 26. Oktober. Bereits am Freitag, 17. Oktober, ist das Festzelt geöffnet. 120 Jahre Trachtenverein Lechhausen und 100 Jahre Trachtenkapelle Lechhausen werden gefeiert. Am Samstag steht der traditionelle Umzug auf dem Programm. Um 13.30 Uhr geht es am Marienplatz los. Kurz nach 14 Uhr ist der Einmarsch im Festzelt mit Fassanstich.

Neu auf der Kirchweih: Es gibt einen Ehrenamtsabend

Zu den Höhepunkten zählt am Mittwoch, 22. Oktober, ein Ehrenamtsabend. Die Stadt dankt ehrenamtlich engagierten Personen und deren Partnern mit vergünstigten Gutscheinen. Bereits am Montag, 20. Oktober, feiert die Aktionsgemeinschaft Lechhausen ihr 40-jähriges Bestehen. Sie organisiert mit der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen (Arge) den Marktsonntag. Am 19. Oktober haben Geschäfte von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Nach den zurückliegenden Diskussionen über den Nahverkehr sei eine Lösung gefunden, sagt Peter Fischer von der Aktionsgemeinschaft: „Dank Unterstützung der Polizei wird es keinen Schienenersatzverkehr geben, die Tram kann also fahren.“

Rückblick zeigt die Turbulenzen der Lechhauser Kirchweih

Ein Rückblick zeigt, wie turbulent die vergangenen Jahre bei der Kirchweih abgelaufen sind. Stefan Bob Meitinger hatte der Kirchweih im Jahr 2022 neues Leben eingehaucht, wie alle Beteiligten danach sagten. Allerdings konnte sich Meitinger nicht mit der Stadt über eine weitere Zusammenarbeit einigen. Es folgten die Wirtsleute vom Neuen Hubertushof in der Firnhaberau. Sie zogen sich nach einem einjährigen Gastspiel zurück. Als Grund führten sie an, dass sich das Tagesgeschäft im Restaurant nicht mit dem Festzeltbetrieb habe vereinbaren lassen. Dem Vernehmen nach war die Kirchweih ein finanzielles Draufzahlgeschäft. Im Vorjahr fiel die Wahl auf Kati Duduchava-Wagner. Ihre Premiere verlief nach Einschätzung aller Beteiligter erfolgreich.