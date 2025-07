„Jetzt muss etwas passieren“: Augsburger Brauereien stecken in großen Problemen

Zwar nicht ganz freiwillig, aber Max Kuhnle ist ein Tausendsassa. Wenn es sein muss, verdingt er sich an einem Tag in wechselnden Rollen als Braumeister, Bierfahrer, Buchhalter oder Ausschenker am Zapfhahn. Zwar habe er für all diese Aufgaben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, sagt der Chef der Augsburger Thorbräu-Brauerei. Der Personalbestand sei aber so eng kalkuliert, dass er die Vertretung „für alle“ sei. „Anders geht es nicht“, sagt er. Einfach sei es in seiner Branche schon lange nicht mehr. „Aber jetzt muss etwas passieren.“

