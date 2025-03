Buchhändler wünscht längere Öffnungszeiten der Augsburger Stadtbücherei

Buchhändler Kurt Idrizovic ist ein engagierter Mensch, der sich seit vielen Jahren für Augsburg einsetzt. Das Wohl der Stadt liege ihm am Herzen, sagt er: „Ich habe die Berichterstattung über die geplanten längeren Öffnungszeiten am Samstag auf dem Stadtmarkt mit großem Interesse verfolgt.“ Dies bringe ihn auf eine Idee: Auch die Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz sollte über ihr Öffnungskonzept nachdenken. Es geht um längere Öffnungszeiten am Wochenende. Sogar der Sonntag könnte einbezogen werden, so Idrizovic.

Die Stadt Augsburg plant ab Karsamstag, 19. April, einen mehrmonatigen Testlauf am Stadtmarkt. Derzeit ist um 14 Uhr Schluss. Künftig können Händler und Gastronomen bis 17 Uhr öffnen. Die Teilnahme ist freiwillig.

Ein Seitengang des Markts führt direkt zum Ernst-Reuter-Platz, wo die Stadtbücherei liegt. Das Stadtcafé mit Außenbewirtung bei schönem Wetter ist integriert. Samstags sind die Öffnungszeiten von Bücherei und Café abgestimmt. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 15 Uhr. Am Sonntag haben beide Einrichtungen geschlossen.

Mit der Bücherei verbindet Idrizovic eine langjährige Beziehung. Der Inhaber der Buchhandlung am Obstmarkt ist Literaturveranstalter, Mit-Initiator der „Offensive für eine Neue Stadtbücherei“ und Vorstandsmitglied der „Freunde der Stadtbücherei“. Zur Entwicklung am Stadtmarkt sagt er: „Die Testphase finde ich richtig. Statt immer nur darüber nachzudenken, ist es viel besser, das auszuprobieren.“ Der Markt sei einer der beliebtesten Orte der Innenstadt. Dies gelte für Einheimische, Gäste und Touristen: „Das gilt auch für die unmittelbar danebenliegende Stadtbücherei. Warum nicht gleich den Versuch wagen, auch in der am meisten frequentierten städtischen Bildungseinrichtung am späten Nachmittag das Angebot zu Lektüre, Café und Gespräch anzubieten?“

Buchhändler fordert ein Umdenken der Verantwortlichen

Gastronomie, Einzelhandel, Stadtmarkt und Stadtbücherei könnten sich „wunderbar ergänzen“. Mit Annahof, Stadtbücherei und Stadtmarkt könnte sich eine attraktive Parallele zur Annastraße auftun. Sogar über eine Öffnung der Bücherei am Sonntag sei nachzudenken. Idrizovic fordert ein Umdenken: „Öffnungszeiten sollten der Nachfrage folgen und nicht umgekehrt.“ In anderen Städten funktionieren nach seinen Worten Öffnungszeiten der Büchereien schon längst bis in die Abendstunden. Derzeit schließt die Stadtbücherei in Augsburg unter der Woche um 19 Uhr.

Icon Vergrößern Soll die Türe der Stadtbücherei Augsburg am Samstag länger geöffnet bleiben? Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Soll die Türe der Stadtbücherei Augsburg am Samstag länger geöffnet bleiben? Foto: Michael Hörmann

Eine Erweiterung der Öffnungszeiten müsse finanziell und personell unterstützt werden. Der Buchhändler sagt: „Die meisten Büchereien haben beste Erfahrungen mit Security-Firmen außerhalb der Dienstzeiten des Personals.“ So gelinge es Universitätsbibliotheken, Tag- und Nacht-, Sonntags- und Feiertags-Öffnungszeiten anzubieten: „Es käme auf einen Versuch an.“