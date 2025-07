Die Kirche St. Jakob bleibt ein wichtiger Ort für die Jakober Kirchweih

Die Jakober Kirchweih hat in diesem Jahr viel Zuspruch erfahren. Beim Fest am Jakobsplatz und in der Fuggerei war jede Menge los. Besucher fühlten sich wohl in der Jakobervorstadt. Jakober Kirchweih ist aber mehr als Feiern. Zum Programm gehört ferner die Jakobuswoche. Die Kirche St. Jakob ist Veranstaltungsort.

Gospelchöre treten in der Kirche St. Jakob in Augsburg auf

In diesem Jahr gab es eine besondere Aktion. Bei der Aktion Augsburger Chornacht traten Gospelchöre auf. „Singt für den Frieden“ lautete das Motto. Der evangelische Pfarrer Martin Burkhardt hatte sich über diese Veranstaltung ganz besonders gefreut. Für ihn sei wichtig, dass auch die religiösen Aspekte zur Sprache kommen. Gottesdienste und Andachten sind Bestandteile der Jakobuswoche.

Kirche gibt Augsburger Stadtteil den Namen

Die Kirche St. Jakob liegt inmitten der Jakobervorstadt. Der Stadtteil ist nach der Kirche benannt worden. In der Jakobervorstadt ist der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund vergleichsweise hoch. Der Moscheeverein war mit seinen Mitgliedern ein aktiver Part der Jakober Kirchweih.