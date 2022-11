Erst Bude in Flammen, dann Corona: Wie geht es Ihnen, Herr Rödel?

Plus Nach dem Brandanschlag folgte die Corona-Pause. Kurz vor Eröffnung des Augsburger Christkindlesmarktes hat ein Händler gemischte Gefühle.

Erst abgebrannt, dann abgesagt. Für Werner Rödel, der schon lange auf dem Augsburger Christkindlesmarkt seine Waren verkauft, waren die letzten Jahre getrübt. Es begann mit der Brandstiftung auf dem Markt 2019, dann der Corona-Lockdown 2020, letztes Jahr die kurzfristige Absage des Marktes – wieder wegen der Pandemie. Dabei war schon alles aufgebaut. "Für mich war das ein Fall ins Bodenlose." Der 64-Jährige legt noch letzte Hand an seinen Ständen an, Montagabend um 18 Uhr soll der Augsburger Christkindlesmarkt eröffnet werden. Dieses Mal sicher. Endlich wieder. Nach zwei Jahren. Werner Rödels Gefühle sind gemischt.