Der Augsburger Christkindlesmarkt ist eröffnet

Nach zwei Jahren Pause hat der Christkindlesmarkt auf dem Augsburger Rathausplatz wieder geöffnet. Am Montag geht das Programm bis 21.30 Uhr.

Es ist kein ganz normaler Montag in Augsburg. Denn am Abend startete der Christkindlesmarkt nach einer coronabedingten Zwangspause. In den Jahren 2020 und 2021 fiel er aus. Oberbürgermeisterin Eva Weber eröffnete den Markt pünktlich um 18 Uhr, auch das Engelesspiel gehörte zum Programm des Christkindlesmarkt-Auftakts. Turmbläser und die Augsburger Domsingknaben traten ferner auf. Erst nach diesen Programmpunkten schalteten die Standbetreiber die Lichter in den Budengassen an. Zum Auftakt geht es am Montag bis 21.30 Uhr.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber hat sich für die Eröffnung des Christkindlesmarktes fachkundige Unterstützung geholt. Foto: Silvio Wyszengrad

Der Christkindlesmarkt in Augsburg dauert bis 24. Dezember

Der Christkindlesmarkt dauert bis Heiligabend. Am 24. Dezember ist um 14 Uhr Schluss. Das städtische Marktamt hat 125 Händlerinnen und Händler zugelassen. 221 Bewerbungen lagen insgesamt vor. Der Christkindlesmarkt orientiert sich in diesem Jahr an den Abläufen, wie sie vor Ausbruch der Corona-Pandemie vertraut waren. Die Stände stehen an altbekannten Plätzen. Wegen Corona gibt es keine Auflagen.

Bereits seit mehreren Tagen steht der "Christbaum für alle". Es handelt sich um eine 18 Meter hohe Tanne. 350 goldene Sterne sind angebracht. 1000 LED-Lampen lassen den Baum leuchten.

