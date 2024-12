„Wird dauern, bis mulmiges Gefühl wieder aus den Köpfen ist“

Als die Engel an den Fenstern des Augsburger Rathauses erscheinen und weihnachtliche Musik erklingt, zücken viele Besucher ihre Handys und filmen das Spektakel. Eltern nehmen kleine Kinder auf die Schultern, damit sie über die Menschenmenge hinweg einen Blick auf die himmlischen Wesen ergattern. Das Engelesspiel gilt auf dem Augsburger Christkindlesmarkt immer als Höhepunkt. Es gibt kaum jemanden, den der Zauber der Vorweihnachtszeit in diesem Moment nicht berührt. Doch wie ist es an diesem Wochenende, kurz nachdem die Nachricht von einer möglichen Terrorgefahr Augsburg aufgeschreckt hatte?

