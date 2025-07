Augsburger Corner Chor über Anti-AfD-Jodler: „Die schönste Art und Weise, zu stören“

In einer Demokratie ist es unanständig, andere nicht zu Wort kommen zu lassen. Doch angesichts der häufig unanständigen Kommunikation der Spitzenleute der AFD ist es kommunikative Notwehr. Rhetorikmethode der AFDler: Argumentiere nicht mit den anderen, ziele auf deine Gefolgschaft, mach eine Hammeraussage (a la: „70 % aller Gewalttäter in Deutschland sind ausländische Messerstecher“), die man nicht gleich überprüfen kann und somit unwidersprochen bleibt, und dann viele Hauptsätze. Das verbreite über Tiktok usw. und so bleibt es bei deinen Leuten haften. Egal wie gelogen es ist. Raimund Kamm