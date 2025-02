CSU-Kandidat Volker Ullrich: „Parteien der Mitte müssen sich verständigen können“

Dass eine gewöhnliche Wahlkampfveranstaltung der CSU einmal unter dem Schutz der Polizei stattfinden muss, hätte Volker Ullrich vor einem Jahr wohl noch für unmöglich gehalten. In den vergangenen Wochen war die Polizei dann aber gleich mehrmals vor Ort: an einem Wahlkampfstand in Kriegshaber, vor der CSU-Parteizentrale in der Heilig-Kreuz-Straße, zuletzt bei einer offenen Gesprächsrunde im Veranstaltungssaal in der Stadtbücherei. Passiert ist nichts, die Empörung in Teilen der Gesellschaft über das Abstimmungsverhalten der Union im Bundestag gemeinsam mit der AfD wirkt aber nach. Ullrich hält sie für nicht angemessen. „Die Kritik ist maßlos, verroht das Klima und trägt nicht zur Debatte bei.“ Nach dem 23. Februar müssten alle demokratisch orientierten Parteien zusehen, wie sie miteinander arbeiten können.

