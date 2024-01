Augsburg

18:00 Uhr

"Eher schwierige" Zusammenarbeit: Ärger um den Moskauer Weihnachtscircus

Plus Besucher quittieren die Vorführungen im Moskauer Weihnachtscircus mit Applaus. Fernab der Vorstellungen aber sorgt der Zirkus bei anderen für Verärgerung. Es geht um Geld.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Wenn die Artisten auf ihren Motorrädern waghalsig durch die Todeskugel kreisen, brandet im Zirkuszelt am Riedinger Park Applaus auf. Die Vorstellungen des Moskauer Weihnachtscircus kommen auch in diesem Jahr beim Publikum gut an. Bei manch anderen hingegen, die auf geschäftlicher Ebene mit dem Zirkus zu tun haben, hält sich die Begeisterung in Grenzen. Bei der Stadt spricht man von einer "eher schwierigen" Zusammenarbeit. Die Taxigenossenschaft ärgert sich wegen einer offenen Rechnung.

Zwischen den Zirkusleuten des Moskauer Weihnachtscircus und den Behörden lief in der Vergangenheit nicht immer alles rund. Mal wurde dem Zirkus die Tiger-Nummer in der Manege vorläufig untersagt, weil über dem Raubtier-Käfig ein geschlossenes Netz fehlte, dann drohte eine Beschlagnahme der Raubtiere, weil der Käfig nicht ausreichend abgeschirmt war. Für Schlagzeilen sorgte vor fünf Jahren die Attacke auf Polizisten. In der vergangenen Wintersaison gab es Ärger wegen der Zirkus-Plakate, die in der Stadt warben. Der Zirkus hatte sie sich vorab nicht genehmigen lassen, dafür kassierte er ein Bußgeld. So auch in diesem Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen