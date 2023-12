Einbruchdelikte im Stadtgebiet: Täter dringen in Praxis und Gaststätte ein

Bislang unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in unterschiedliche Gebäude in Augsburg eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Im Zeitraum vom Samstag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 8.40 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Zahnarztpraxis am Willy-Brandt-Platz in der Innenstadt verschafft und Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich gestohlen. Nach Polizeiangaben kam es in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet von Augsburg zu weiteren, ähnlichen Delikten. So drangen unbekannte Täter am Samstag gegen 4 Uhr in eine Gaststätte in der Seitzstraße in Oberhausen ein. "In der Gaststätte entwendeten sie das darin befindliche Bargeld sowie andere Gegenstände", heißt es von den Ermittlern. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Bereits im Zeitraum von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, 8.15 Uhr, war ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Straße "Am Mittleren Moos" in Lechhausen eingebrochen. Es entstand ein Diebstahlschaden im unteren vierstelligen und ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich, teilt die Polizei mit, die Zeugen bittet, sich in allen Fällen unter der 0821/323-3810 an die Kriminalpolizei Augsburg zu wenden. (jaka)