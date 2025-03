Ex-Bürgermeister Peter Grab hat geheiratet

Der Augsburger Kommunalpolitiker Peter Grab ist frisch verheiratet. Der ehemalige Bürgermeister sowie Kultur- und Sportreferent (damals Pro Augsburg) und seine langjährige Lebenspartnerin Filiz Alver haben sich in dieser Woche das Ja-Wort in Augsburg gegeben. Für Grab ist es nicht die erste Ehe. Der Vater von sieben erwachsenen Kindern und seit letztem Jahr Opa hat diesmal aber lange gewartet, um sicher zu sein, dass es die richtige Entscheidung ist.

Kennengelernt hat sich das Ehepaar in der kommunalpolitischen Bürgervereinigung Wir sind Augsburg (WSA), für die Grab auch im Stadtrat sitzt. Im Hauptberuf agiert er als Referent des Landtagsabgeordneten Anton Rittel (Freie Wähler). Zudem betreibt er eine Agentur. Ehefrau Filiz Alver arbeitet in einem Augsburger Kindergarten und hat drei Kinder.

Peter Grab trägt die Haare jetzt deutlich kürzer

Seine Hochzeit hat Grab auf sozialen Medien bekanntgegeben. Nicht jeder hat ihn auf dem Bild dabei sofort erkannt. Es gibt eine Typänderung, Grab trägt das Haar seit einiger Zeit deutlich kürzer. In dieser Woche hat der Kommunalpolitiker einen zweiten Grund zum Feiern: Am Freitag wird er 67 Jahre alt. Grab sagt auf Anfrage: „Dass ich jetzt noch mit 66 geheiratet habe, ist das Resultat aus einer langjährigen tollen Beziehung. Ich bin überzeugt, dass es eine richtige Entscheidung war - was lange währt, wird endlich gut!“