Augsburger Exoten-Tierarzt über Vogelspinnen & Co.: „Mich kann nichts mehr schocken“

Vor allem Hunde und Katzen begegnen einem in vielen Tierarztpraxen. Bei Hermann Kempf ist das anders. Er behandelt mit seinem Team in seiner Praxis im Augsburger Stadtteil Lechhausen Exoten: Das können Hühner sein, aber auch Reptilien, Schildkröten oder Graupapageien. Zuletzt zählte ein Stinktier zu seinen Patienten. Seine Expertise ist gefragt. Einmal wöchentlich ist er im Tierpark Hellabrunn in München tätig, Anfragen erhält der Fachmann aus ganz Deutschland. Routinen gibt es in seinem Job wenig, aber dank seiner Erfahrung bringt ihn so schnell kein Tier aus der Ruhe. „Mich kann nichts mehr schocken“, sagt er.

Der helle, kleine Igeltenrek fühlt sich in der Hand von Hermann Kempf wohl. Sie sei schon eine „Oma“. Die Einzelgängerin lebe bereits länger in der Praxis und dürfe bleiben. Das kleine Chamäleon, das neugierig aus dem benachbarten Terrarium schaut, ist dagegen erst kurz dort. Das Tier wurde in einem Zentrallager eines Discounters im Umland gefunden und zu Hermann Kempf gebracht. Dem Fundtier geht es gut, dem Graupapagei, der einen Raum weiter auf der Stange in einem großen Käfig sitzt weniger. Dem Vogel musste ein Flügel amputiert werden. „Mein Arbeitsalltag ist nicht planbar“, sagt er.

Tierarzt für Exoten in Augsburg: Zuerst war Zoodirektor sein Berufswunsch

Dass Tiere in seinem Beruf einmal eine wichtige Rolle spielen werden, wusste er schon als kleiner Bub. Ihn interessierten Frösche, Fische und Vögel, alle Wild- und Zootiere. Die Leidenschaft für seinen Job habe er schon in vielen Jahren vor seinem Studium aufgebaut. Zoodirektor sei zunächst sein Ziel gewesen. Kempf schlug das Studium der Tiermedizin in München ein. Parallel zu seinem Studium baute er die Reptilien­auffangstation in München mit auf und leitete sie eine Zeit lang. Zoodirektor war als Student schließlich nicht mehr der Job, den Kempf favorisierte. Er wollte sein eigener Chef werden.

Die helle „Igeltenrek-Oma" darf ihren Ruhestand in der Exotenpraxis verbringen. Foto: Annette Zoepf

Zehn Jahre sammelte er nach seinem Studium Erfahrungen, bevor er den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Er war in der Tierklinik Gessertshausen tätig, die neben Kleintieren, Rindern und Pferden auch Exoten behandelt. „Neben Zirkustieren habe ich damals auch die Exoten des Augsburger Zoos betreut.“ Kameliden, Großkatzen und Elefanten gehörten unter anderem zu seinen Patienten. Zwischenzeitlich leitete er drei Jahre die Klinik für Greif-, Wild-, Zier- und Zoovögel an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 2013 machte er sich schließlich mit der Exotenpraxis in Lechhausen selbstständig. Heute beschäftigt er dort noch drei fest angestellte Tierärzte.

Das Spektrum ist groß. Sie beraten Züchter, sind Ansprechpartner, wenn Exoten bei illegalen Transporten oder nicht artgerechter Haltung beschlagnahmt werden – und übernehmen die Überwinterung von Schildkröten. Damit wäre so mancher Halter überfordert. In der Praxis würden die Schildkröten wöchentlich kontrolliert und gewogen. „Wir empfehlen eine kurze Winterruhe, die zwölf Wochen nicht überschreiten sollte.“ Es werden unter anderem Schlangen behandelt, die an Legenot leiden, Schildkröten, die eine Eierstockentzündung haben, oder ein Graupapagei mit einer Entzündung im Bauchraum. Genauso interessant wie die Tiere findet Kempf auch ihre Halter. „Jeder Tierhalter tickt anders. Jemand, der sich zu Hause eine Vogelspinne hält, ist anders, als jemand, der eine Katze hat.“

Das kleine Chamäleon wurde in einem Zentrallager eines Discounters gefunden. Jetzt ist es vorübergehend in der Praxis von Hermann Kempf untergebracht. Foto: Annette Zoepf

Oft stecke Leidenschaft dahinter, stellt er im Gespräch mit den Kunden fest. Auch zu Exoten entwickelten Tierhalter eine große emotionale Bindung – etwa zu Hühnern. „Seit der Corona-Pandemie ist die Hühnerhaltung zu einer Lifestyle-Form geworden. Es gibt einen extremen Zuwachs“, sagt er. Auch in seiner Praxis, denn ältere Hühner neigten zu Infektionen. Die Tierhaltung unterliege auch einem gewissen Trend, weiß der Tierarzt. „Wasserschildkröten sind beispielsweise aus der Mode gekommen. Sie machen viel Arbeit.“

Tierarzt-Praxis für Exoten in Augsburg: „Einzugsgebiet reicht 500 Kilometer weit“

Das Angebotsspektrum der Exotenpraxis ist in Augsburg einmalig. Tierhalter aus nah und fern nehmen die Expertise der Lechhauser Tierärzte in Anspruch. Der Notdienst der Praxis ist rund um die Uhr erreichbar. „Unser Einzugsgebiet reicht 500 Kilometer weit“, schätzt Kempf. Für Anfragen, die er inzwischen aus ganz Deutschland erhält, hat er eine Bezahl-Hotline eingerichtet. Viele Tierhalter wollen seine Expertise. „Ich sage ihnen aber auch immer, dass das am Telefon schwierig ist. Patienten muss man immer anschauen.“ Zur Begutachtung eines Tieres habe er sich aber auch schon einmal in den Flieger gesetzt.

Zu all dem Stress an einem normalen Arbeitstag in seiner Augsburger Praxis empfinde er seinen wöchentlichen Einsatz im Tierpark Hellabrunn als angenehmen Ausgleich. Seine Rundgänge zu den verschiedenen Tieren des Münchner Zoos kämen ihm wie eine „Entschleunigung“ vor. Seine Leidenschaft hat Kempf zum Beruf gemacht. „Zeit für Hobbys bleibt dabei keine übrig“, sagt er.