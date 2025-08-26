Augsburger Festival hilft Slata gesund zu werden

Noise, Nurture, New Beginnings - so war der Slogan des "Pestivals", welches Ende Juni in der Ballonfabrik Augsburg stattfand. Ein musikalisch diverses Line-Up aus Metal, Punk und Rock Acts, sowie eine Afterparty mit Dj's und ordentlich Bass machten Stimmung. Und das alles für den guten Zweck - denn alle Gewinne wurden gespendet.

"Es war gar nicht so einfach einen Spendenpartner zu finden", so Veranstalter Leo Ertl, "dafür haben wir uns umso mehr gefreut, dass die Zusammenarbeit mit dem Ukrainischen Verein Augsburg e.V. geklappt hat und wir nun mit unserer Spende wirklich jemandem helfen können." Die 7-jährigen Slata lebt in der Augsburger Projektpartnerstadt Perwomajsk in der Ukraine. Sie ist an Mukoviszidose erkrankt, einer seltenen Krankheit, welche teure Medikamente benötigt.

Augsburger Punk Band Fluchtversuch beim Pestival Foto: Charlie.digicam (Instagram)

Insgesamt 2000 Euro müssen die Eltern von Slata alle paar Monate aufbringen, was in der Ukraine im Zeiten des Krieges fast unmöglich erscheint. „Wir danken allen Beteiligten, besonders Leo Ertl, für die Organisation des Benefizkonzerts und die Spenden. Damit können wir einen Teil der Medikamentenkosten für Slata abdecken. Wir würden uns freuen, wenn sich weitere Unterstützer anschließen.“ Auch Direktspenden sind über die Webseite des Ukrainischen Vereins möglich.

