Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburger Feuerwehr rückt nach Lechhausen aus

Augsburg

Augsburger Feuerwehr rückt nach Lechhausen aus

Ein Feuerwehreinsatz hat sich am Montagnachmittag im Augsburger Stadtteil Lechhausen ereignet. Offenbar gab es in einem Haus eine enorme Rauchentwicklung.
    • |
    • |
    • |
    Feuerwehreinsatz in der Blücherstraße in Lechhausen.
    Feuerwehreinsatz in der Blücherstraße in Lechhausen. Foto: Bruder Media

    Es war am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr als die Feuerwehr in die Blücherstraße in Lechhausen alarmiert wurde. Wie ein Polizeisprecher informiert, sei es in einem Haus zu einem Defekt einer Ölheizung gekommen.

    Ein offener Brand entstand demnach wohl nicht, dafür aber eine ziemliche Rauchentwicklung. Die Feuerwehr musste anschließend Belüftungsmaßnahmen durchführen. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. (ina)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden