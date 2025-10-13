Augsburger Feuerwehr rückt nach Lechhausen aus

Es war am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr als die Feuerwehr in die Blücherstraße in Lechhausen alarmiert wurde. Wie ein Polizeisprecher informiert, sei es in einem Haus zu einem Defekt einer Ölheizung gekommen.

Ein offener Brand entstand demnach wohl nicht, dafür aber eine ziemliche Rauchentwicklung. Die Feuerwehr musste anschließend Belüftungsmaßnahmen durchführen. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. (ina)