Augsburger Friedensfest

Diese Augsburger Friedenstafel ist für viele Besucher besonders

Plus Die Friedenstafel auf dem Augsburger Rathausplatz gilt als der Höhepunkt des Hohen Friedensfestes. Für viele Menschen war sie in diesem Jahr besonders bedeutend.

Von Ina Marks

Für das Augsburger Friedensfest sind sie extra früh aufgestanden und haben eine über zweistündige Zugreise auf sich genommen. Ihre beiden Söhne seien darüber nicht begeistert gewesen, erzählen Viktoria Zaichenko und Olga Volovik augenzwinkernd. Nun sitzen die Ukrainerinnen mit den Jungen an einer der vielen Tafeln auf dem Rathausplatz. Die Mütter staunen, wie Augsburg sein Friedensfest feiert. Sie erzählen, warum ihnen der Besuch in der Friedensstadt wichtig ist. Auch für viele Augsburgerinnen und Augsburger ist die Friedenstafel bedeutend. In diesem Jahr, so scheint es, mehr denn je.

