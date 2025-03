Alle Infos zur Frühjahrsdult 2025 in Augsburg

Die Eröffnung der Frühjahrsdult in Augsburg findet traditionell am Karsamstag statt, welcher dieses Jahr auf den 19. April 2025 fällt. Mit über 1000 Metern ist die Dult die längste Freiluftkaufstraße in Augsburg und lockt jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Shoppen unter freiem Himmel an. Da sie bereits seit 1885 stattfindet, ist sie nicht nur wirtschaftlich, sondern auch historisch bedeutsam. Die wichtigsten Informationen zur Frühjahrsdult 2025 finden Sie hier als Zusammenfassung.

Frühjahrsdult 2025 in Augsburg: Termin und Öffnungszeiten

16 Tage wird die Frühjahrsdult andauern, bis zum 4. Mai und täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet sein. Die Dult befindet sich in der Augsburger Innenstadt zwischen dem Jakobertor und dem Vogeltor, das nahe der City-Galerie liegt. Die Stände werden in den Straßen Vogelmauer und Obere Jakobermauer stehen. Einen Tag später startet auch der Osterplärrer 2025 und wird zeitgleich zur Dult stattfinden.

Welche Stände und Aussteller an der Frühjahrsdult in Augsburg 2025 teilnehmen

Diese Händler betreiben bei der Frühjahrsdult 2025 einen Stand:

Warenhändler:

BambusKristal / Aqua Clean

Bienes Honighaus

BM Bio-Putzstein

Chick in Strick

Coffeeduch & Sundepil

Die Socke

Feinkost Mera

Für a Fünferl a durchananda

Gruber‘s Messershop und Schleiferei

Gumpp Tischdecken

Harecker Pfannen

Haushaltswaren Kohler

Holzkunst Michl

Insektenschutz Rabus

Kränzle‘s Modehütte

Kräuterhaus Manz

Lädl für Kunschd und Metall

Leder JO

Maiers Genuss

Markthandel Lederwaren

Mütze and More

Perlenzauber – Marion Perl

Pfannen Fordermaier

Pfannen Joschi

Pindl Qualitätssocken

Reichel Gewürze

Schremasan

Seifenstadl

Silbermine – Birgit Habeck

Wild Qualitätsprodukte

Zösch – Körbe, Bürsten

Essen und Trinken:

Adam‘s Dult-Cafe

Die Riesenbosna

Süßwaren:

Hawaii Trockenfrüchte

TK Süßwaren

Parkmöglichkeiten in Augsburg bei der Frühjahrsdult 2025 und Anfahrt

Das Parken ist in vielen Straßen um die Dult herum möglich, die zwischen dem Jakobertor und dem Vogeltor stattfindet. Zahlreiche weitere Parkplätze können diejenigen, die mit dem Auto anreisen, in der City Galerie finden. Da zu Dult-Zeiten jedoch mit viel Verkehr zu rechnen ist, wird im Falle eines zu langen Fußwegs eine Anfahrt mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Letztere ist möglich mit folgenden Verbindungen:

Haltestelle Jakobertor: Linien 1, 22, 23, 33, 35, 202, 211, 212, 303

Haltestelle City-Galerie/VHS: Linien 22, 35.