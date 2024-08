Die Fuggerstadt entdecken: Diese Stadtführungen gibt es in Augsburg

Für Touristen oder Einheimische: Tiefere Einblicke in die historische Renaissancestadt lohnen sich allemal. Hier kommen fünf Tipps für spannende Erkundungstouren durch Augsburg. Die Führungen können über die Website der Augsburger Tourist-Information gebucht werden oder zum Teil auch bis 30 Minuten vor Führungsbeginn direkt in der Tourist-Information am Rathausplatz.

Öffentliche Stadtführung

Teil des zweistündigen öffentlichen Stadtrundgangs sind das Augsburger Rathaus, der Augustusbrunnen, die Fuggerhäuser und die Fuggerei. Alle nötigen Eintritte sind im Ticket der Stadtführung inkludiert. Zwischen Januar und März gibt es jeweils Montag bis Donnerstag Termine um 11 Uhr und Freitag bis Sonntag um 11 und 14 Uhr. Im Zeitraum April bis Dezember jeweils Montag bis Sonntag um 11 und 14 Uhr. Bei Bedarf wird die Führung neben Deutsch auch auf Englisch angeboten – allerdings nur zu den 14-Uhr-Terminen.

Erwachsene: 16 Euro p.P., ermäßigt 14 Euro p.P. (Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung)

Familien: 40 Euro (2 Erwachsene und 2 Kinder bis 14 Jahre)

Ein Besuch der Fuggerei ist Teil der Stadt-Tour. Foto: Annette Zoepf

Barfußführung

Zweimal im Jahr, am 8. Juni und 14. September jeweils um 14.30 Uhr, können Augsburgs Wiesen, Pflaster, Wasser und Kräuter barfuß entdeckt werden. Für die Teilnahme an diesem besonderen Stadtrundgang ist es nicht zwingend notwendig, durchgängig barfuß zu sein. Vor allem Anfängern wird empfohlen, Schuhe mitzunehmen. Die Tour dauert zwei Stunden.

Erwachsene 14 Euro p.P., ermäßigt 12 Euro p.P. (Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung)

Barfuß durch Augsburg: eine Stadtführung für die Sinne. Foto: Lars Penning, dpa

Welterbe-Wasser-Stadtführung

Das Augsburger Wassermanagement-System ist Unesco-Welterbe und birgt jede Menge Wissenswertes. Die zweistündige Tour führt vom Rathausplatz durch die Handwerkeraltstadt bis zum Wasserwerk am Roten Tor und findet ganzjährig jeden Freitag um 14.30 Uhr und jeden Samstag um 11.30 Uhr statt.

Erwachsene 14 Euro p.P., ermäßigt 12 Euro p.P. (Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung)

Historische Wassertürme: Die Unesco hat das Wassermanagement-System in Augsburg als Weltkulturerbe anerkannt. Foto: Stefan Puchner, dpa

Abendführung

Zwischen Mai und September finden jeden Samstag um 20 Uhr abendliche Stadtrundgänge statt. Die vielen prachtvollen und historischen Bauten der Renaissancestadt erleuchten dann in den dunklen Abendstunden. Mit dieser Tour können Sie Augsburg in einem besonderen Ambiente entdecken. Der Rundgang dauert eineinhalb Stunden und Tickets können lediglich online erworben werden.

Erwachsene 14 Euro p.P., ermäßigt 12 Euro p.P. (Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung)

Nachts erstrahlt das Augsburger Rathaus. Foto: Michael Hochgemuth

Familienführung

Dieser Stadtrundgang ermöglicht ein kinderfreundliches Entdecken Augsburgs mit Spannung, Spaß und Grusel. Die Tour geht eineinhalb Stunden und findet zwischen April und Oktober jeden zweiten Samstag im Monat um 14.30 Uhr statt. Tickets können online gebucht werden.

Eine Familienkarte kostet 25 Euro inkl. Eintritt ins Rathaus (2 Erwachsene, max. 2 Kinder)

Das Rathaus ist eines der vielen prachtvollen Gebäude in Augsburg. Foto: Ulrich Wagner