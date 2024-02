Augsburger Geschichte

Als in Augsburg ein Brotlaib zigtausende Mark kostete

Plus Auch wenn das Wort Inflation zuletzt in vieler Munde war, wird dieses Wort vor allem vom Geldwertverlust nach dem ersten Weltkrieg bestimmt.

Von Franz Häußler

Inflation ist ein gängiger Begriff in den Medien und bei Tarifverhandlungen. Angesichts der für 2024 prognostizierten niedrigen Inflationswerte raten Wirtschaftsexperten zu einem zurückhaltenden Umgang mit diesem Wort. „Inflation“ wird in Deutschland noch immer vom Geldwertverlust nach dem Ersten Weltkrieg bestimmt. Diese Epoche endete vor 100 Jahren.

Serie Augsburger Stadtgeld vom 26. Oktober 1923. Foto: Sammlung Häußler

Rückblende: Der Dollar war in der Inflation der internationale Maßstab für den Wert der Deutschen Mark. Anfang Juli 1922 kostete ein Dollar 500 Mark, am 15. August bereits 1000 Mark. 1923 setzte der galoppierende Wertverfall ein: Musste man im Mai 1923 für einen Dollar bereits 60.000 Mark bezahlen, waren es Ende August 11 Millionen, am 7. November 631 Milliarden, am 15. November 1923 schließlich 4,2 Billionen Mark. An diesem Tag wurde die Rentenmark eingeführt.

