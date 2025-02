Am Gesundbrunnen gab es einst Rodelspaß und Heilwasser

Das Maximilianmuseum am Fuggerplatz befindet sich in einem historischen Gebäude mit gemauerten Gewölbekellern. Auch sie sind seit 2011 Museumsräume: Hier befindet sich das Lapidarium. Das ist eine Sammlung von steinernen Zeugnissen Augsburger Geschichte. Es sind Bauteile und Zierelemente von zerstörten oder abgebrochenen Augsburger Gebäuden, Skulpturen, Inschrifttafeln, Grenzsteine und Grabdenkmäler. Über 300 Objekte vom Mittelalter bis in die Neuzeit werden im Lapidarium verwahrt.

