Augsburger Geschichte

Augsburgs Stadtgrün sorgte bereits vor mehr als 100 Jahren für Diskussionen

Plus Ein Experte beklagte 1902 den Grünschwund in Augsburg. Welchen Hauptgrund er dafür verantwortlich machte und wie die Stadt heute in Sachen Grün dasteht.

Von Franz Häußler

Augsburgs Stadtgrün steht in der Diskussion. Eine Rückblende zeigt, dass die grüne Stadt auch schon anno 1902 ein Thema war. Damals tagte in Augsburg der Verband Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine. Dazu erschien eine Festschrift, in der sich Augsburg als vorbildliche Kommune präsentierte – von den Schulen über das Trinkwasser, das Gesundheitswesen, die Feuerwehr bis zum Stadtgrün.

Die grüne Jakobervorstadt im Jahr 1521 mit der neuen Fuggerei. Foto: Sammlung Häußler

Verfasser des Kapitels „Anlagen und Alleen“ war der städtische Gartenbauinspektor Karl Jung. Er bedauerte vor 120 Jahren: „Die prachtvollen, altberühmten Gärten, welche reiche Patrizier sich im Mittelalter anlegten, sind nur mehr eine Sage. Nichts von ihnen hat sich bis zur Neuzeit erhalten.“ Wie grün die Stadt einst war, zeigte er mit dem Plan „Das Gartengrün der Stadt Augsburg vom Jahre 1521“ auf.

