Aus dem Ratskeller wurden die Ecke-Stuben

Plus Das Restaurant musste 1938 seinen Namen abgeben. Der Erker ist seit 1954 bemalt. Das Eck-Gebäude ist eines von sechs Häusern am Elias-Holl-Platz, die unter Denkmalschutz stehen.

Der Elias-Holl-Platz an der Rückseite des Rathauses entstand 1884 nach dem Abbruch der einstigen Stadtgefängnisse und etlicher uralter Häuser. Die Treppen des Eisenbergs verbinden den Elias-Holl-Platz und die hoch droben verlaufende Maximilianstraße. Beim Abstieg hat man die aneinandergereihten Giebel einer Häuserzeile im Blick, beginnend mit den "Ecke-Stuben". Sie bilden die Ecke Elias-Holl-Platz/Hunoldsgraben.