Das Lutherhöfle von St. Anna ist eine Oase der Stille

Plus Ein Kreuzgang mit hunderten Grabmälern umgibt die Oase der Ruhe bei der evangelischen St.-Anna-Kirche. Der Reformator Martin Luther ist der Namensgeber.

Seit rund 150 Jahren dokumentieren Fotos den Kreuzgang der evangelischen St.-Anna-Kirche mit seinen historischen Grab- und Gedenkplatten. Sie bedecken die Wände und einige auch den Boden. Der Kreuzgang umschließt das Lutherhöfle. Auch dessen wechselndes Aussehen überliefern Bilder. Mal herrschte im Lutherhöfle Wildwuchs, mal wechseln Pflaster, Beete und Bepflanzung.