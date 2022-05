Augsburger Geschichte

18:30 Uhr

Das macht diese Mozart-Gedenktafel so ungewöhnlich

Plus Eine Schriftplatte am Prälatenbau bei St. Georg ist ein Andenken an Hans Georg Mozart und an das Wertachbruckertor-Fest 2005. Wer die Idee dazu hatte.

Von Franz Häußler

283 Gedenktafeln und Inschriften erfasst das Buch "Gedenktafeln erzählen Augsburger Geschichte". Sie berichten von Ereignissen, Bauwerken, erinnernswerten Frauen und Männern. Die Namen, Daten und Fakten sind überwiegend auf Stein oder Metall festgehalten. Jede dieser Tafeln überliefert nicht nur Geschichte, sie hat auch ihre ureigene Entstehungsgeschichte.

