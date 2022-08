Der Rokokosaal ist virtuell rekonstruiert – ein Rundgang ist online möglich

Plus Im Rokokosaal der einstigen fürstbischöflichen Residenz fehlen die Deckenbilder. Digital sind sie wiederhergestellt. Heute hat die Regierung von Schwaben ihren Sitz in dem Gebäude.

Die einstige fürstbischöfliche Residenz beim Dom ist der Sitz der Regierung von Schwaben. Die schlossartigen Bauten dienen als Verwaltungsgebäude, sie enthalten aber auch historische Kostbarkeiten: ein prunkvolles Treppenhaus und einen Rokokosaal. Sie sind zu Veranstaltungen zugänglich. Auch am alljährlichen Tag des offenen Denkmals (2022: Sonntag, 11. September) öffnen sich die Portale zur Besichtigung.