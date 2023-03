Die Firma Zeuna lebt mit ihren Produkten weiter

Plus Blecheimer und Waschzuber dienten als Pflanzgefäße. Die Qualität der verzinkten Zeuna-Metallwaren ist erstaunlich. Doch ihre Herstellung hat Nachwirkungen bis heute.

Die Fabrikbauten von Zeuna an der Äußeren Uferstraße in Oberhausen sind abgebrochen, doch der traditionsreiche Augsburger Metallwarenproduzent ist noch präsent. Es sind Zeuna-Produkte, die die Erinnerung wachhalten. Sie erweisen sich als sehr haltbar. Dank Vollverzinkung widerstehen sie jahrzehntelang dem Rost. Dachrinnen und Regenablaufrohre überschreiten ihre prognostizierte Haltbarkeit um Jahrzehnte. Bekamen Regenrinnen innen einen Schutzanstrich, dann lohnte sich für Häuslebauer der Arbeitsaufwand: Sie müssen auch nach 50 und mehr Jahren noch nicht ausgewechselt werden.