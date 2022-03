Die Spur der abgerissenen Goggelesbrücke führt in den Augsburger Zoo

Plus Vor 101 Jahren wurde die Augsburger Goggelesbrücke eingeweiht. 2005 musste das Bauwerk abgerissen werden. Sein Pavillon ist heute beim Seehundbecken des Zoos zu finden.

Das Seehundbecken im Zoo ist von einer überdachten Besucherplattform aus überblickbar. Eine Tafel informiert über deren Geschichte: Es ist der Pavillon von der Goggelesbrücke bei Pfersee, das Mittelteil eines Fußgängerstegs über das Wertachwehr. Der Steg verband die Hessenbachstraße in Pfersee mit der Holzbachstraße jenseits der Wertach. Von 1921 bis Februar 2005 befand sich der nach allen Seiten offene Pavillon über der Kiesschleuse in der Mitte des Wehrs.