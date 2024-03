Die Stadtmauer der Kahnfahrt ist ein historisches Vorzeigeobjekt

Plus Die 536 Jahre alte Mauer in Augsburg wird nach dem Abbruch der Anbauten noch mehr ins Auge stechen. Der dazugehörige Wehrgang diente einst Handwerkern als Arbeitsplatz.

Die Kahnfahrt beim Oblatterwall steht weiterhin im Blickfeld: Die Gastronomie-Anbauten entlang der historischen Stadtmauer werden beseitigt. Die hohe Ziegelmauer wird über den Stadtgraben hinweg danach noch mächtiger wirken. Dieser Rest der Stadtbefestigung ist ein historisches Vorzeigeobjekt: Sie ist nachweisbar über 500 Jahre alt. Die Stadtmauer wurde zu Lebzeiten von Christoph Kolumbus aufgestockt und bekam einen Wehrgang. Die Jahreszahl 1488 wurde in den frischen Putz geritzt, Kolumbus entdeckte anno 1492 Amerika.

145 Meter lang ist die Stadtmauer an der Kahnfahrt. Der Stadtgraben beeinträchtigt die Statik. Das Problem ist nicht neu. Bereits 2013 bereitete das Hochbauamt eine statische Sicherung vor und gab eine Befunduntersuchung in Auftrag. Thomas Schwarz, Diplomdesigner für Umweltgestaltung und Denkmalpflege, führte sie durch. Der Befundbericht beginnt mit der Datierung des Untersuchungsobjekts: „Wehrgang und oberer Mauerabschnitt 1488, untere Bereiche älter. 1417 wurde eine erste Mauer um die Jakobervorstadt errichtet.“