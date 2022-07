Medaillen und Münzen: Ein Blick in die Schatzkammer des Maximilianmuseums

Plus Augsburgs Geschichte findet sich auf Tausenden kleiner Metallprägungen. Warum sie nicht nur wegen ihres Gold- und Silbergehalts kostbar sind.

Das Maximilianmuseum wird als Augsburgs Schatzkammer bezeichnet. Zu Recht: Der Versicherungswert der Exponate beträgt viele Millionen Euro. Zu den materiellen Kostbarkeiten zählen nicht nur die im Blickfeld stehenden Augsburger Kunstuhren, Pokale und Skulpturen, sondern auch Münzen und Medaillen. Der jüngste Auktionserlös von 32.000 Euro für eine Augsburg-Münze beweist es.