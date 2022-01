Augsburger Geschichte

vor 31 Min.

Einst heizte das Augsburger Gaswerk über eine Pipeline das Plärrerbad

Plus Eine besondere Episode der Energienutzung in Augsburg: Von 1959 bis 1968 lieferte eine Pipeline Heißwasser aus der Gasproduktion an das Hallenbad. Wie die Wärme heute erzeugt wird.

Von Franz Häußler

Augsburg verfügt über fünf städtische Hallenschwimmbäder. Das Plärrerbad steht nur Schulen und Sportvereinen zur Verfügung. „Kein öffentlicher Badebetrieb“ heißt es auf der Homepage des Plärrerbads. Dieser Name ist heute die prägnante Bezeichnung für das „Städtische Hallenbad an der Schwimmschulstraße zu Augsburg“. So wird es auf der Broschüre zur Eröffnung am 9. Mai 1959 bezeichnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen