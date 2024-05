Fronturlauber Josef Kreim fotografierte vor 80 Jahren das zerstörte Augsburg

Von Franz Häußler - 17:00 Uhr

Kreim kehrte für zwei Wochen im April 1944 in seine in Trümmern liegende Heimatstadt zurück. Seine Aufnahmen bannte er auf Schwarz-Weiß-Filme aus Frankreich.

Der Lechhauser Josef Kreim (1921 – 1985) war im Zweiten Weltkrieg Soldat. Als Funker war er 1944 in Frankreich in der Bretagne stationiert, als ihn am 2. April das Telegramm erreichte: „GROSSER SACHSCHADEN B SOFORT KOMMEN DEINE ELTERN BESTÄTIGT POLIZEIPRAESIDIUM“. Der 23-jährige Obergefreite hatte seine Eltern informiert, dass man als Soldat nach einem Bombenangriff zu Hilfe gerufen werden konnte. Die Augsburger Polizei musste den Sachverhalt bestätigen. Das „B“ im Telegramm ist das Kürzel für Bombenangriff.

Telegramm vom 2. April 1944. Foto: Barbara Hopp-Woeste

Es klappte: Josef Kreim bekam einen Sonderurlaub vom 8. bis 23. April 1944 bewilligt und einen Eisenbahn-Fahrschein nach Augsburg ausgehändigt. Das Elternhaus Waterloostraße 43 war beim Bombenangriff am 25./26. Februar 1944 beschädigt worden, blieb aber notdürftig bewohnbar. In der Nachbarschaft an der Kreitmayrstraße und der Yorckstraße sah es wüst aus. Aufnahmen von Josef Kreim bezeugen es.

