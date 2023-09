Augsburger Geschichte

Pikantes über den königlichen Hofphotografen Joseph Albert

Plus Der Augsburger Albert war eine schillernde Persönlichkeit und suchte stets die Nähe zum bayerischen Königshaus. Akten im Stadtarchiv enthüllen Details über sein Leben.

Von Franz Häußler

Prominente gelten zu ihren Lebzeiten oftmals als Persönlichkeiten ohne Makel. Ihre wahre Identität kommt manchmal erst lange nach ihrem Tod ans Tageslicht. Ein bekanntes Beispiel ist Bayern-König Ludwig II. Er schrieb in einem Brief: „Ein ewig Rätsel will ich bleiben mir und anderen.“ Ludwig II. wurde zum Thema von Büchern, Filmen, Musicals und Ausstellungen. Sein Image als „Märchenkönig“ wird gepflegt. Seine Schlösser waren seine verwirklichten Träume. Sie bescheren Bayern Touristenströme und sorgen weltweit für die Popularität von König Ludwig II.

Um ein makelloses Image bemühte sich auch der Hofphotograph von Ludwig II., Joseph Albert. Er stand dem König als bevorzugter Fotograf nahe. Beide starben 1886 im Abstand von wenigen Wochen. Die Verbindung zwischen den beiden wird im „König Ludwig II.-Museum“ im Schloss auf der Herreninsel im Chiemsee bewusst. Dort sind Fotografien, Büsten, Gewänder, Möbel und Baupläne von König Ludwig II. zu sehen. Unter zahlreichen Fotos ist der Name Joseph Albert zu lesen. In zwölf Museumsräumen werden Lebenstationen von Ludwig II. aufgezeigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

