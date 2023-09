Renovierung steht still: Im "Hohen Meer" in Augsburg brodelte einst das Bier

Aktuell herrscht Stillstand an der Baustelle im Hohen Meer. Der 1532 erstmals erwähnte Brauereigasthof sollte sich auch schon mal in ein "Mozart-Hotel" wandeln.

Die aktuellen Nachrichten über das mächtige Gebäude Frauentorstraße 32 sind unerfreulich – es steht leer, die Renovierung steht seit Jahren still. Das Gebäude überragt das benachbarte Mozarthaus, Frauentorstraße 30. Darin wurde am 14. November 1719 Leopold Mozart, der Vater von Wolfgang Amadeus, geboren. Eine Gedenktafel erinnert daran. Das einstige Handwerkerhaus wirkt bescheiden gegen die leer stehende Brauerei-Gaststätte Hohes Meer. Die Gastronomie endete darin vor rund 20 Jahren.

2008 hieß es schon einmal, die Immobilie Hohes Meer und das Mozarthaus würden zum Mozart-Ensemble verschmelzen. Das unbewohnte Hohe Meer werde irgendwann als „Mozart-Hotel“ mit 24 Gästezimmern wiederbelebt. Auch auf diesen Umbau wartete man allerdings vergeblich. Die Mozart-Gedenkstätte dagegen wurde aufwendig saniert und lockt Touristen aus aller Welt an. Das Gebäude ist bereits 1668 durch einen Verkauf dokumentiert. Ab 1709 wohnte darin der Buchbinder Johann Georg Mozart. Am 14. November wurde hier sein Sohn Johann Georg Leopold Mozart geboren.