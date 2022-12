Augsburger Geschichte

vor 33 Min.

Seine Leidenschaft für Schmetterlinge machte Jakob Hübner weltberühmt

Plus An den Schmetterlingsforscher erinnert in Augsburg eine kurze Straße. Hübner zeichnete in der Ukraine, sein Nachlass befindet sich in London.

Von Franz Häußler Artikel anhören Shape

Die kurze Hübnerstraße verbindet in Augsburg die Bahnhofstraße mit der Halderstraße. Am 17. Juli 1953 erhielt sie ihren Namen. Obwohl es daran keine Hausnummer gab, nahm das Adressbuch die Straße mit einer Namenserklärung auf: „benannt nach Jakob Hübner (1761 bis 1826), einem Augsburger Kupferstecher und Musterzeichner; er war der berühmteste deutsche Schmetterlingssammler und Wissenschaftler auf dem Gebiet der Entomologie. Von 1786 bis 1808 auf Reisen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen