Augsburger Geschichte

vor 16 Min.

Uhrfedern und Sägen aus Pfersee wurden zum weltweiten Exportschlager

Gewaltiger Backstein-Fabrikbau von Eberle in Pfersee.

Plus Die Firma Eberle ist seit 1885 in dem Augsburger Stadtteil ansässig. In Hochkonjunkturzeiten arbeiteten dort bis zu 3000 Menschen. Bald zieht das Unternehmen um.

Von Franz Häußler

2027 soll die Produktion auf dem Fabrikgelände des Sägen- und Bandstahl-Werkes J. N. Eberle & Cie. in Pfersee enden. Auf dem 35.000-Quadratmeter-Gelände sind 550 Wohnungen geplant, außerdem zwei Kitas, Büros, ein Event-Bereich und Gastronomie. Pläne und Modelle zeigen kein ausschließliches Neubauquartier. Einige historische Gebäude werden umgenutzt, ein Fabrikkamin überragt das Bauten-Ensemble als Erinnerungsmal.

Das Wasserkraftwerk am Mühlbach soll weiterhin Ökostrom produzieren. Der Mühlbach war die Energiequelle der Mühle. Er trieb bis zu sieben Wasserräder an. Das Kraftwerk war der Grund, warum im Jahr 1885 die in Augsburg ansässige „Erste Laubsägen- und Uhrfedernfabrik J. N. Eberle & Cie.“ die Mühle im Nachbardorf Pfersee kaufte. Neben dem Wasserkraftwerk entstanden ab 1885 Werksgebäude.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen