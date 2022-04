Unesco-Welterbe: Warum Augsburgs Trinkwasser so kostbar ist

Plus Die Unesco-Welterbe-Stadt Augsburg ist Vorbild im Grundwasserschutz. Für die hohe Qualität des Trinkwassers legte sie bereits vor vielen Jahren den Grundstein.

Der Weltwasserbericht 2022 der Unesco widmet sich dem Grundwasser. Er stellt die Bedeutung von Grundwasser weltweit in den Blickpunkt: "Grundwasser ist die Quelle von etwa der Hälfte des weltweit durch Privathaushalte genutzten Wassers." Der aktuelle Weltwasserbericht erfasst alle Erdteile. Mit Augsburg beschäftigte sich eine Unesco-Kommission bereits eingehend bei der Vergabe des Welterbe-Titels an die Wasserstadt Augsburg.